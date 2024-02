Apesar de não ter conquistado nenhuma medalha, o Brasil teve um bom domingo (11) no Mundial de Natação, em Doha, no Qatar. Entre as mulheres, Maria Fernanda Costa e Gabrielle Roncatto ficaram, respectivamente, em 4º e 5º lugares na final dos 400m livre. Na disputa masculina da mesma prova, Guilherme Costa terminou na 4ª colocação. Por fim, o revezamento 4x100m livre feminino ficou em 6º e garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.