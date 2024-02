O jogo marca o último confronto do quadrangular que garante três vagas nos Jogos Olímpicos de Paris. Com a derrota para a Sérvia, a vaga em Paris está sob risco. A Seleção Brasileira precisa vencer a Alemanha e torcer para a Sérvia vencer a, já classificada, Austrália. Dessa forma, as brasileiras empatariam com as alemães, mas classificariam por conta do confronto direto.