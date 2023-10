Guilherme Costa mal teve tempo para comemorar as vitórias. O brasileiro voltou a treinar no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (27) e já viaja para São Paulo no sábado (28) para competir no Troféu José Finkel, o Campeonato Brasileiro de Natação. Na sequência, o atleta conseguirá tirar dez dias de férias antes de começar a preparação intensa para um 2024 recheado, com Mundial e Jogos Olímpicos no calendário.