Bia Haddad vem de derrota na semi em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, para a russa Daria Kasatkina, depois de três horas de jogo. Com dores nas costas, ela desistiu da semi de duplas. Mas já retorna para a quadra agora enfrentar a chinesa Xinyu Wang, 41ª colocada, em torno das 11h de Brasília, no terceiro jogo da Quadra 2. São três jogos entre as duas só com vitórias da paulistana, os últimos jogos foram em 2022. O duelo terá transmissão do streaming Star Plus.