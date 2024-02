O nadador chinês Zhanle Pan, de apenas 19 anos, quebrou o recorde mundial dos 100m livre neste domingo (11). Durante o primeiro dia de disputa da natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, em Doha, no Qatar, o atleta fez a marca de 46s80, na abertura do revezamento 4x100m livre, superando o tempo de 46s86 alcançado pelo romeno David Popovici em 2022.