Filipe Toledo, inclusive, é um dos brasileiros com vaga confirmada nos Jogos Olímpicos de Paris, neste ano. No entanto, também em sua rede social, o surfista disse que irá competir as Olimpíadas de 2024. Vale destacar que, além dele, João Chianca é outro brasileiro já garantido na competição. O time de surfe do Brasil ainda pode contar com Gabriel Medina ou Yago Dora - a depender do resultado do ISA Games.