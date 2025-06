Iga Swiatek, tetracampeã de Roland Garros, garantiu vaga na semifinal do torneio ao derrotar a ucraniana Elina Svitolina por 6/1 e 7/5 nesta terça-feira (3) na Quadra Philippe Chatrier, em Paris. A polonesa, atual número 5 do mundo, terá pela frente a bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking da WTA, que se classificou anteriormente ao superar a chinesa Qinwen Zheng.

A vitória manteve a sequência de 26 partidas consecutivas vencidas por Swiatek no Grand Slam francês. A polonesa conquistou o título nas três últimas edições do torneio e também foi campeã em 2020, somando quatro troféus em Roland Garros.

Na partida contra Svitolina, Swiatek dominou o primeiro set com quebras que lhe deram vantagens de 3/1 e 5/1, fechando em 6/1. No segundo set, a ucraniana chegou a abrir 3/1 com uma quebra, mas a polonesa reagiu e conseguiu a quebra decisiva no 11º game, encerrando o confronto em seguida.

Tenistas vão se reencontrar

Sabalenka chega à semifinal em excelente fase no saibro, tendo vencido 14 dos seus últimos 15 jogos no circuito. Antes de Paris, a bielorrussa foi vice-campeã do WTA 500 de Stuttgart, venceu o WTA 1000 de Madri e alcançou as quartas de final do WTA 1000 de Roma.

O confronto entre as duas tenistas marca o 13º encontro da história, com Swiatek levando vantagem no retrospecto com oito vitórias. A polonesa integra um grupo seleto de tenistas que venceram mais de 25 partidas consecutivas em Roland Garros na Era Aberta, ao lado de Rafael Nadal, Chris Evert, Bjorn Borg e Monica Seles.

A data e o horário exatos da semifinal entre Swiatek e Sabalenka ainda não foram definidos pela organização do torneio.