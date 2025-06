O técnico da Seleção Brasileira feminina de vôlei, José Roberto Guimarães, selecionou as 14 atletas que entrarão em quadra contra a República Tcheca na abertura da Liga das Nações 2025 (VNL). A estreia do Brasil acontece nesta quarta-feira (4), às 17h30, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pelo Sportv 2. ➡️Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

➡️ Sabalenka supera Zheng e garante vaga na semifinal de Roland Garros

Para o confronto inicial contra as tchecas, José Roberto definiu um grupo composto por duas levantadoras (Macris e Roberta), duas opostas (Jheonava e Tainara), quatro ponteiras (Aline Segato, Ana Cristina, Julia Bergmann e Helena), quatro centrais (Diana, Julia Kudiess, Lorena e Luzia) e duas líberos (Laís e Kika).

O Brasil inicia sua campanha na competição internacional diante das europeias no tradicional ginásio carioca, que sediará todos os jogos desta primeira etapa em território nacional. Após enfrentar a Rep. Tcheca, a seleção brasileira jogará contra Estados Unidos, Alemanha e Itália, completando sua participação na primeira semana do torneio.

continua após a publicidade

Outras que compõem o elenco do Brasil

Na convocação de José Roberto Guimarães constam ainda outras atletas que, embora não escaladas para a estreia, poderão ser utilizadas nos próximos jogos da etapa do Rio de Janeiro: as opostas Rosamaria e Kisy, a central Lanna e a líbero Marcelle.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Liga das Nações 2025 é uma oportunidade para o Brasil buscar seu primeiro título na competição, que tem se consolidado como um dos principais torneios do calendário internacional de vôlei.

continua após a publicidade

Levantadora Macris entre as relacionadas (foto: COB)

Ausência de Gabi Guimarães no Brasil

Gabi Guimarães, ponteira e capitã da Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Paris 2024, não estará presente na primeira semana da Liga das Nações. A jogadora vai se juntar à equipe somente na segunda semana da VNL, que acontece entre 18 e 22 de junho, na Turquia.

A ponteira passou por procedimentos no joelho após uma temporada desgastante defendendo o Conegliano, da Itália. Gabi perdeu apenas um jogo durante toda a temporada de 2024/25 e venceu todos os torneio que disputou: Supercopa Italiana, Copa Itália, Campeonato Italiano, Mundial de Clubes e Liga dos Campeões da Europa.