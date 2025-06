Stephen Curry abre o jogo sobre a aposentadoria da NBA

Aos 37 anos e ainda atuando em alto nível, Stephen Curry começa a olhar além das quatro linhas da quadra de basquete. Com uma carreira repleta de títulos, recordes e impacto cultural, o astro do Golden State Warriors participou recentemente do documentário “Curry Inc.: The Business of Stephen Curry”, da NBC, revelando seus planos para o futuro.

continua após a publicidade

➡️ Marcelinho Huertas bate recorde de 32 anos no basquete espanhol

No centro das atenções, está o desejo de se tornar dono de uma franquia da NBA. Mesmo com contrato ativo até 2027 e um salário que o mantém entre os atletas mais bem pagos do planeta, Curry já pensa como empresário.

Ele é fundador de uma empresa com atuação em três frentes distintas: mídia, marketing esportivo e até produção de whisky. Contudo, suas ambições ultrapassam os negócios atuais. Inspirado por Michael Jordan, ex-proprietário do Charlotte Hornets, Curry planeja seguir caminho semelhante após pendurar os tênis.

continua após a publicidade

Com contrato até 2027, Curry já planeja vida após aposentadoria

A ideia de participar da gestão de uma equipe da NBA o entusiasma. Segundo ele, o conhecimento adquirido em anos no Warriors pode ser útil nos bastidores, ajudando a moldar o funcionamento de uma franquia. Ainda ativo, o astro sabe que por enquanto não pode assumir esse papel, mas garante: no futuro, essa é uma função que pretende ocupar.

A realização desse sonho, no entanto, esbarra no alto custo de entrada: atualmente, o valor médio de uma franquia na NBA gira em torno de US$ 4,6 bilhões. Apesar disso, Curry já investe no basquete fora da NBA, apoiando uma liga feminina de 3×3 e cogitando comprar um time da WNBA.

continua após a publicidade

Paralelamente, o armador também considera uma futura atuação como comentarista esportivo. Inspirado em Tom Brady e no companheiro Draymond Green, ele afirma que só aceitaria esse desafio se sentisse que poderia se dedicar de forma plena.

E como bom apaixonado por golfe, Curry também sonha em competir profissionalmente em torneios masters da modalidade — um projeto para quando atingir os 50 anos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte