Aryna Sabalenka, atual número 1 do mundo, venceu a tenista chinesa Qinwen Zheng nas quartas de final de Roland Garros com parciais de 7/6 (3) e 6/3, nesta terça-feira (3) na quadra Philippe Chatrier, em Paris. Com o resultado, a bielorrussa garantiu vaga nas semifinais do torneio francês e deu o troco pela derrota sofrida no WTA 1000 de Roma.

A vitória representou uma revanche para Sabalenka, que havia sido derrotada por Zheng no último grande torneio preparatório para Roland Garros. A bielorrussa busca seu primeiro título no Grand Slam francês após eliminações nas semifinais em 2023, quando perdeu para Karolina Muchova, e nas quartas de final em 2024, quando foi superada por Mirra Andreeva.

Como foi o jogo?

No primeiro set, Zheng começou melhor e conseguiu uma quebra no terceiro game com três bolas vencedoras. Sabalenka, porém, aproveitou duas duplas faltas da adversária no oitavo game e igualou o placar em 4/4. A decisão foi para o tie-break, onde a chinesa abriu 2/0, mas a número 1 do mundo reagiu com quatro pontos consecutivos e fechou em 7/6(3).

O segundo set teve uma troca de quebras no quinto e sexto games. Sabalenka, então, aproveitou erros consecutivos de Zheng para quebrar novamente o serviço da chinesa e abrir 4/3. A bielorrussa confirmou seu saque em seguida, deixando o placar em 5/3, e fechou a partida quando uma curtinha de Zheng caiu fora da quadra.

A adversária de Sabalenka nas semifinais sairá do confronto entre a polonesa Iga Swiatek e a ucraniana Elina Svitolina, programado para esta terça-feira. Swiatek, tetracampeã de Roland Garros, chega para o duelo com uma impressionante sequência de 25 vitórias consecutivas no torneio.

Atual campeã do US Open e vice-campeã do Australian Open, Sabalenka agora tem a oportunidade de disputar seu primeiro título no torneio francês, complementando seu currículo em competições de Grand Slam.