O armador brasileiro Marcelinho Huertas marcou 39 pontos na vitória do La Laguna Tenerife sobre o Joventut Badalona por 96 a 81, nesta segunda (2), na primeira rodada das quartas de final do Campeonato Espanhol de basquete masculino. A pontuação é a maior marca nos playoffs da competição desde 1993. O jogador permaneceu em quadra por 31 minutos e 8 segundos durante a partida disputada no Pabellón Inslar Santiago Martín, em San Cristóbal de La Laguna.

Além dos 39 pontos, Huertas contribuiu com seis assistências, um rebote e uma bola recuperada. O brasileiro liderou as ações ofensivas de sua equipe durante todo o confronto.

O desempenho do armador estabeleceu múltiplos recordes. Ele igualou a marca de pontuação de sua própria equipe, anteriormente pertencente a Eddie Phillips. Superou também o recorde de Joan Creus (23 pontos em 1997) como a maior pontuação de um jogador com mais de 40 anos nos playoffs. Huertas se tornou ainda o primeiro atleta a combinar 39 pontos e seis assistências em uma única partida de playoffs do Campeonato Espanhol.

Outros destaques do jogo

Outros jogadores do La Laguna Tenerife também tiveram atuações importantes. Giorgi Shermadini registrou 14 pontos, nove rebotes e quatro assistências. David Kramer somou oito pontos e cinco rebotes, enquanto Bruno Fitipaldo marcou oito pontos.

Pelo Joventut Badalona, Sam Dekker foi o cestinha com 18 pontos, seguido por Artem Pustovyi com 16 pontos.

— Uma vitória muito importante, pois fizemos valer o mando de quadra na abertura do playoff. Sabíamos que seria um jogo duro, mas conseguimos nos impor nos momentos mais importantes do jogo — declarou Marcelinho Huertas após a partida.

O segundo jogo da série melhor-de-três está marcado para quarta-feira (4), às 14h (de Brasília), no Palau Municipal d'Eports, em Badalona, Espanha. Se necessário, o terceiro confronto ocorrerá no sábado (7), em horário ainda não definido, novamente em San Cristóbal de La Laguna.

O vencedor deste confronto enfrentará na semifinal quem avançar da série entre Valencia Basket e Dreamland Gran Canária. Na primeira partida desta outra série, o Valencia venceu por 98 a 74 jogando em casa.