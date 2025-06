Drugovich cogita desistir de Le Mans por chance de substituir Stroll no Canadá

O brasileiro Felipe Drugovich cogita não disputar as 24 Horas de Le Mans, marcadas para acontecer entre 14 e 15 de junho, em prol de uma possível chance de substituir Lance Stroll pela Aston Martin no GP do Canadá de Fórmula 1. Stroll ficou fora da corrida na Espanha, no último domingo (1), por conta de dores na mão e no pulso direito.

Lance, que se classificou em 14º, não pôde ser substituído em Barcelona porque abandonou o evento após a realização da sessão de classificação. Logo, a Aston Martin correu apenas com o espanhol Fernando Alonso. Felipe estava em Barcelona como reserva da equipe.

Drugovich é esperado para disputar as 24 Horas de Le Mans entre os dias 14 e 15 de junho pela Cadillac #311, dividindo o carro com o britânico Jack Aitken e o dinamarquês Frederik Vesti. Será a segunda participação do brasileiro em La Sarthe.

Lance Stroll, da Aston Martin, em GP de Miami na temporada 2024 da Fórmula 1 (Foto: AFP)

— No momento, não sei como as coisas vão acontecer. Primeiramente, desejo o melhor a Lance. Sobre Le Mans, minha prioridade sempre foi a Fórmula 1, então é isso que deve ser mantido até lá — respondeu Drugovich para a Bandeirantes.

Campeão da Fórmula 2 em 2022, Felipe é piloto reserva da Aston Martin desde 2023 e nunca disputou uma corrida na F1, participando de sessões de pré-temporada e treinos livres, além de atividades no simulador. Dois anos atrás, ele chegou perto de participar de uma prova quando o mesmo Stroll fraturou o pulso e a mão após uma queda de bicicleta. Felipe assumiu o posto durante os testes do Bahrein, mas o canadense foi liberado para voltar às vésperas da corrida em Sakhir.

Felipe Drugovich, da Aston Martin, em Abu Dhabi (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

Além de Drugovich, a Aston Martin também conta com Stoffel Vandoorne de reserva, mas o piloto belga tem compromissos nas 24 Horas de Le Mans, onde guia pela Peugeot. O americano Jak Crawford também é um potencial substituto, além do finlandês Valtteri Bottas, que é reserva da Mercedes e poderia ser emprestado por conta da parceria dos times.

A Fórmula 1 volta de 13 a 15 de junho no Canadá, décima etapa da temporada 2025.