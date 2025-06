O Brasil assegurou cinco vagas para os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina, que acontecerão na Itália. A esquiadora Eduarda Ribera foi a primeira atleta brasileira oficialmente convocada para a competição. Faltam 250 dias para o início do evento, marcado para 6 de fevereiro de 2026.

Das cinco vagas conquistadas pelo Time Brasil, três são no esqui cross-country (duas femininas e uma masculina) e duas no esqui alpino (uma feminina e uma masculina). A Confederação Brasileira de Desportos na Neve confirmou a convocação de Eduarda no dia 20 de maio.

Eduarda, conhecida como Duda, participará de sua segunda Olimpíada de Inverno. Em Pequim 2022, quando tinha apenas 17 anos, ela ficou na 88ª posição no sprint e na 90ª colocação no esqui cross-country clássico. A atleta também competiu no sprint por equipes ao lado de Jaqueline Mourão, terminando na 23ª posição.

— Estou muito, muito feliz com a convocação. Esse é um momento único na minha trajetória. A Itália é um dos meus países preferidos, tenho certeza que vai ser incrível — declarou Eduarda Ribera sobre sua convocação.

Meta estabelecida para os Jogos Olímpicos

A esquiadora brasileira estabeleceu metas ambiciosas para sua participação nos Jogos.

— No momento, meu sonho é ficar no top 50 na prova de sprint nos Jogos Olímpicos. Pode estar longe, mas eu acho que não é impossível. É uma meta boa. Além de chegar bem nos Jogos Olímpicos, quero poder competir nas Copas do Mundo também — afirmou.

O Brasil tem mostrado evolução nos esportes de inverno. Atletas brasileiros conquistaram medalhas em etapas da Copa do Mundo e alcançaram resultados inéditos em campeonatos mundiais, indicando potencial para uma participação expressiva em 2026.

Existe a expectativa de que o país obtenha mais de duas cotas olímpicas no esqui alpino, o que não acontece desde Albertville 1992. No bobsled, a equipe brasileira registrou sua melhor temporada histórica tanto no 4-man quanto no 2-man, chegando à 13ª posição no Mundial com o quarteto.

As cotas para o bobsled serão distribuídas com base na pontuação entre outubro e 18 de janeiro de 2026. A maioria das modalidades definirá suas alocações apenas em janeiro, pouco antes da Cerimônia de Abertura.

Dos 16 esportes do programa olímpico, o Brasil mantém chances de classificação em 11. O país não tem mais possibilidades em cinco modalidades: curling e hóquei no gelo, por não preencher requisitos, além de luge, salto de esqui e combinado nórdico, por não ter atletas ativos disponíveis.

Eduarda também destacou a importância da representatividade feminina no esporte.

— Eu estou muito feliz em saber que não só o esporte, mas muitos outros espaços estão se abrindo para as mulheres. As mulheres sempre mereceram ter um espaço gigantesco no mundo, e eu fico muito feliz de saber que a primeira convocação foi de uma mulher — disse.

Os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 acontecerão entre 6 e 22 de fevereiro. A competição reunirá aproximadamente 3.500 atletas de 93 países em busca de medalhas olímpicas.