O Brasil deu adeus à chave de Simples do Rio Open. Em jogo que durou 3h20min14s e invadiu a madrugada desta quinta-feira (20), o tenista Thiago Monteiro (99º no ranking da ATP) perdeu de virada para o taiwanês Chun-Hsin Tseng (125º) por 2 sets a 1, com parciais de 6/7, 6/3 e 7/6, e parou nas oitavas de final do torneio de nível ATP 500.

Na sexta-feira, Tseng volta à Quadra Central Guga Kuerten para enfrentar o argentino Sebastian Baez, atual campeão do torneio, em busca de uma vaga na semifinal do Rio Open. Nessa quarta-feira, Baez avançou no torneio ao bater o compatriota Mariano Navone por 2 a 1 (6/4, 1/6 e 6/3).

Como foi a derrota de Thiago Monteiro no Rio Open

Já passava das 23h de quarta-feira quando Thiago Monteiro entrou na Quadra Central para fechar a noite de confrontos do Rio Open. Àquela altura, boa parte do público que assistira à vitória de Zverev por 2 a 0 sobre Alexander Schevchenko já havia ido embora, mas quem ficou torceu muito pelo tenista brasileiro.

De cara, Monteiro deu a impressão de que não teria maiores dificuldades para bater o tenista de Taiwan. O brasileiro chegou a abrir 5 a 2 no primeiro set, mas uma sequência de erros levou a um empate em 6/6. No tira-teima, o brasileiro precisou virar para fechar em 7/6.

O segundo set começou com Thiago Monteiro quebrando o serviço de Chun-Hsin Tseng, mas o taiwanês devolveu a quebra no game seguinte e, a partir daí, foi marcando pontos até abrir vantagem de 5 a 2. O brasileiro ainda esboçou uma reação, mas perdeu por 6/3.

O set de desempate seguiu parelho, imprevisível e disputado ponto a ponto. E o placar de 6 a 6 era prova inequívoca de que, qualquer que fosse o vencedor dessa batalha, seria justo. No tie-break, Monteiro chegou a estar na frente, mas cedeu a virada.