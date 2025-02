Zverev salva set point, avança no Rio Open e ganha camisa do Flamengo

Principal nome do Rio Open 2025, o alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo, teve mais trabalho do que o esperado e superou a primeira rodada em partida equilibrada contra o chinês Yunchaokete Bu. Depois do jogo, o tenista ainda ganhou uma camisa do Flamengo, presente de Filipe Luis, técnico do time de futebol rubro-negro.

Cabeça de chave número 1 do Rio Open, Zverev aplicou dois sets a zero em Bu, com parciais de 7/6 (7-4) e 6/4, em 2h04m. A partida abriu a programação noturna da Quadra Guga Kuerten, a principal do ATP 500 carioca, o maior torneio de tênis da América do Sul, que é disputado em piso de saibro no Jockey Club Brasileiro.

Zverev começou melhor o jogo, comandando os pontos e abrindo logo 3 games a 0, após quebrar o saque de Bu, que tratou de reagir quando o alemão sacava em 4/2 para manter a vantagem. Bu não só devolveu a quebra, como confirmou o saque, empatou em 4/4 e quebrou novamente Zverev para ter 5/4 e saque, em game apático do número 2 do mundo, terminado com uma dupla falta.

Servindo para fechar o set, o chinês teve o set point, depois salvou break point em uma troca de bolas insana, finalizando com winner de direita; mas não foi o suficiente para evitar que Zverev quebrasse o saque para empatar em 5/5. Os tenistas confirmaram os saques e o set foi para o tie-break, onde o equilíbrio prevaleceu até o 5-4 para Zverev, que então conseguiu um mini-break, fechando em 7-4 o game de desempate.

Zverev vai pegar algoz de brasileiro no Rio Open

No segundo set, novamente houve muito equilíbrio. Os tenistas mantiveram seus saques até o 4/4, quando Zverev pressionou e conseguiu duas oportunidades de quebra, até converter com uma direita vencedora na paralela. Em seguida, o alemão sacou para fechar em 6/4, sem sentir a pressão.

Na segunda rodada, Zverev vai duelar com o algoz de Felipe Meligeni, o cazaque Alexander Shevchenko, 103º do ranking mundial da ATP, em partida que acontece nesta quarta-feira (19), às 19h (de Brasília).