A Secretaria Estadual de Esporte do Rio de Janeiro tornou públicos documentos produzidos pelo Rio Open contendo dados pessoais de jogadores profissionais. Segundo a informação dada pelo jornalista Demétrio Vecchioli, da “Folha de S.Paulo”, atletas como Carlos Alcaraz e João Fonseca estão na lista.

Entre as informações divulgadas estão imagens dos passaportes, endereços pessoais e números de celular de estrelas mundiais que participaram do torneio em 2023. Os dados estavam disponíveis publicamente desde outubro.

Após a publicação da reportagem, a secretaria restringiu o acesso ao documento, colocando-o em sigilo.

— A Lei de Incentivo ao Esporte é um mecanismo que preza pela transparência em todos os seus processos — afirmou o órgão ao jornalista.

O documento acessado, segundo o veículo, contém uma planilha com o nome completo dos jogadores, seus números de passaporte, endereços e contatos telefônicos. Esses dados foram fornecidos pelos próprios atletas ao receberem suas premiações, pagas com recursos da Lei do Incentivo ao Esporte.

Conforme a reportagem, a documentação inclui a fotografia do passaporte de Carlos Alcaraz, espanhol detentor de quatro troféus de Grand Slam aos 21 anos. Também foram divulgados seu número de telefone e um endereço em Murcia, cidade onde está localizada sua academia.

No caso de João Fonseca, foram publicados um número de telefone, seu passaporte e um endereço residencial em uma área nobre do Rio de Janeiro.

Em resposta ao veículo, a IMM Esporte e Entretenimento, produtora do Rio Open, negou que tenha havido vazamento de dados.

— A IMM cumpriu o previsto nas leis que regulamentam o tratamento de dados pessoais. No tocante a projetos incentivados, a IMM segue estritamente o previsto na legislação que regulamenta a utilização de verbas públicas quanto ao compartilhamento de informações com o governo do estado — afirmou a empresa.

A secretaria, por sua vez, declarou que “o compromisso da atual gestão é dar total transparência a todas as etapas dos processos, por isso, desde 2023, os documentos ficam disponíveis para consulta”.