Grande promessa brasileira no tênis mundial, João Fonseca estreou com vitória no ATP 250 de Buenos Aires. Na tarde desta quarta-feira (12), o brasileiros de 18 anos venceu o favorito argentino, Tomas Etcheverry, em duelo válido pela primeira fase do torneio na Argentina. Vale destacar que a competição, que abre a gira sul-americana, é sobre o piso de saibro e conta com premiação de US$ 680 mil (cerca de R$ 4 milhões).

João Fonseca nunca havia enfrentado o argentino Tomas Etcheverry, que fez duas quartas de final nas duas últimas edições, mas a situação mudou após a varrida do brasileiro sobre o adversário. O carioca derrotou o oitavo favorito, e 44º do mundo, por 2 sets a 0 com um duplo 6/3 após 1h26min em duelo na quadra central lotada do Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Como foi o jogo entre João Fonseca e Tomas Etcheverry?

Esta é a primeira vez que o brasileiro disputa o mais tradicional torneio ATP do continente e teve que encarar a forte torcida contra logo de cara. Apesar disto, o jovem tenista lidou bem com a situação, ao vencer bem logo no primeiro set.

Na oportunidade, João Fonseca quebrou cedo e, apesar de perder três games, conduziu bem o primeiro set até a vitória. Com o placar de 6/3, o brasileiro garantiu o break-point no final e aplicou um belo winner para fechar. A torcida brasileira era menor, mas fazia igualmente bastante barulho.

Para finalizar, João Fonseca teve grandes chances no começo do segundo set, que não foi concluído tão rapidamente por erros do brasileiro. Etcheverry chegou a salvar um game apertado, mas a quebra veio no sétimo game. Ele abriu 4 a 3 e fechou com uma forte direita de dentro para fora vencedora.

Esta é a 13ª vitória em 23 partidas de eventos principais (ATPs, Grand Slams e Copa Davis) contra dez derrotas. Ele agora vai buscar vaga nas oitavas de final contra outro argentino, o lucky-loser Federico Coria, 115º colocado e que fez semifinal ano passado no evento. Os dois treinaram juntos no Australian Open e Coria brincou com o brasileiro em seu canal de Youtube.

Federico Coria, próximo adversário de João Fonseca, em ação no Challenger de Buenos Aires (Foto: Divulgação)

Assim, o jovem tenista inicia o quarto ATP 250 da carreira curta, que já ganhou o challenger 125 de Camberra, na Austrália, além passar o quali do Australian Open sendo o mais jovem brasileiro na Era Aberta a disputar um Grand Slam e a bater um top 10, o russo Andrey Rublev.

Qual o próximo torneio de João Fonseca?

Após o ATP 250 de Buenos Aires, João Fonseca parte para o Rio Open, o maior aberto da América do Sul, no Jockey Club, no Rio de Janeiro–RJ, entre os dias 15 a 23 de fevereiro. Além do brasileiro, as estrelas Alexander Zverev, Holger Rune e Lorenzo Musetti estarão presentes no torneio.

O Rio Open ocupa um lugar de destaque no calendário da ATP por ser o único torneio da categoria ATP 500 realizado na América do Sul. Esse diferencial atrai tanto os melhores tenistas especializados em saibro quanto os fãs, que têm a oportunidade de acompanhar partidas de alto nível sem precisar viajar para a Europa.