Seleção de basquete homenageia jogador lesionado do Flamengo

Pivô do Flamengo e da Seleção Brasileira de basquete, Ruan Miranda é desfalque da equipe no resto da Americup e foi homenageado no jogo contra a República Dominicana nesta quinta-feira (28). Mais cedo, a Confederação de Basquete anunciou que o jogador teve uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho. Ruan sentiu a articulação no jogo do Brasil contra os Estados Unidos.

A homenagem veio durante a execução do hino nacional brasileiro, quando um dos jogadores segurava a camisa com o nome do atleta. O Brasil enfrenta a República Dominicana em busca da semifinal da competição.

Lucas Dias ❤️ Ruan Miranda! 🇧🇷 pic.twitter.com/79BYA7Q7At — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) August 28, 2025

Entenda a situação de Ruan Miranda

Ruan Miranda, pivô do Flamengo e Seleção, teve um rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho confirmado pela Confederação de Basquete. O jogador sentiu o joelho na partida do Brasil contra os Estados Unidos na Americup de Basquete e saiu de quadra com ajuda dos colegas.

Ele foi encaminhado para exames na Nicarágua, onde acontece a disputa, e teve a lesão confirmada nesta quinta-feira (28). O jogador foi entregue ao departamento médico da Confederação e Basquete e está fora do restante da temporada da Americup.

A situação também preocupa o Flamengo, já que o time disputa o Intercontinental de basquete daqui a menos de um mês. O jogador também pode desfalcar o time no início da temporada do Novo Basquete Brasil (NBB).

Ruan Miranda é atleta do Flamengo e da Seleção de basquete (Foto: Divulgação / Fiba)

Confira a nota da Confederação de Basquete na íntegra

"O pivô brasileiro passou por ressonância magnética na manhã desta quinta, 28, na Nicaragua, que apontou o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ruan está fora do restante da Americup e entregue ao Departamento de Saúde e Performance da CBB."

"Força Ruan, conte conosco! Vamos juntos até o seu retorno às quadras!"