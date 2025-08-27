Armador da Seleção é dispensado por clube durante AmeriCup

Yago Mateus dos Antos está brilhando em quadra pela Seleção Brasileira de Basquete na AmeriCup, que acontece entre os dias 22 e 31 de agosto. Apesar do destaque no Brasil, o armador de 26 anos foi dispensado pelo Estrela Vermelha. Segundo o portal "Basketnews", o técnico Ioannis Sfairopoulos não contará com o jogador no elenco da equipe sérvia para a próxima temporada.

A marca alcançada de 100 jogos no Estrela Vermelha por Yago parecia que estava em crescente com o início de uma nova temporada a vista, o que não aconteceu. Com o fim da parceria, o armador fica livre para fechar com qualquer outro clube, dentro ou fora da Europa.

Em meio a AmeriCup, uma declaração do brasileiro pode ter causado o estopim para a decisão da equipe sérvia. Na última sexta-feira (22), em entrevista a "ESPN", Yago definiu a equipe que sonha em jogar: "Real Madrid", rival direto do Estrela Vermelha na Euroliga.

Carreira de Yago dos Santos no basquete

Nascido no interior de São Paulo, Yago entrou para o Novo Basquete Brasil (NBB) com o Paulistano, onde ficou de 2016 a 2020. O armador foi, então, um dos pilares de uma era de ouro para o basquete rubro-negro. Com ele em quadra, o Flamengo empilhou troféus e conquistou a Nação ao levar para casa títulos importantes, como: Champions League das Américas (BCLA) de 2021, o Mundial de Clubes da FIBA em 2022, o NBB de 2021, a Copa Super 8 de 2021 e o Campeonato Carioca de 2020.

Desde que deixou o Brasil, Dos Santos tem construído uma carreira sólida na Europa. Sua estreia no Velho Continente aconteceu pelo Ratiopharm Ulm, da Alemanha, onde foi campeão e MVP das finais. A última equipe era até então o Estrela Vermelha, da Sérvia, onde ficou por três temporadas.

Yago Mateus, astro do Estrela Vermelha, da Sérvia (Foto: Reprodução)

Após sua entrada na liga nacional, não demorou muito para Yago ser convocado para a Seleção Brasileira principal em 2017, quando estreou com a Amarelinha. O jovem armador não deixou de performar com as equipes do Brasil - seja adulta ou de base - desde então. Atualmente, compõe o elenco comandado por Aleksandar Petrovic na disputa da AmeriCup.

Seleção Brasileira na AmeriCup

O aproveitamento terminou positivo para a Seleção Brasileira na fase de grupos, apesar da derrota para os Estados Unidos nesta terça-feira (26). Com duas vitórias, a equipe garantiu a classificação nas quartas de final da AmeriCup ao terminar em segundo lugar do Grupo A. Os três jogos iniciais foram contra Uruguai e Bahamas e o time norte-americano.

A primeira fase do mata-mata será disputada contra a República Dominicana, que liderou o Grupo C. Ainda invicto, o time enfrentou as seleções da Argentina, Colômbia e Nicarágua. O jogo decisivo está marcado para, às 16h10, nesta quinta-feira (28).