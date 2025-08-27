menu hamburguer
Após lesão de Baralle, Flamengo contrata novo reforço no basquete para Intercontinental

Rubro-Negro fechou com norte-americano Dee Bost por quatro meses

Dee Bost comemorando título no Qatar com o Al-Rayyan (Foto: Reprodução/Instagram: @dbost_1)
Dee Bost comemorando título no Qatar com o Al-Rayyan (Foto: Reprodução/Instagram: @dbost_1)
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/08/2025
10:58
Apesar da lesão de Franco Baralle, o Flamengo não vai ficar desfalcado para o início da temporada de 2025/26. A equipe rubro-negra anunciou a contratação do novo reforço nesta terça-feira (26). Em um acordo de quatro meses, com opção de renovação, o norte-americano Dee Bost chega para somar ao elenco, principalmente para a Copa Intercontinental.

➡️ Ex-técnico do Flamengo fecha com clube paulista para próxima temporada do NBB

Aos 35 anos, o armador conta com muita experiência no cenário internacional do basquete. Bost não chegou a entrar para a NBA, apesar de participar de treinos com Utah Jazz e Portland Trail Blazers, mas se destacou em grandes equipes da Europa, como Zalgiris Kaunas, AS Monaco, Khimki e Galatasaray.

O norte-americano chega para substituir o argentino Baralle, que sofreu uma grave lesão no tornozelo e precisou passar por cirurgia. A nova contratação de 1,88m de altura vestirá o número 3.

Entenda lesão de Baralle

O reforço argentino sofreu um acidente a caminho do treinamento do Flamengo, na manhã desta terça-feira (19). Segundo o "O Globo", o atleta foi atropelado por uma moto. Em comunicado oficial, no entanto, o Rubro-Negro Carioca divulgou "apenas" que Baralle fará uma cirurgia no tornozelo, para a correção de uma fratura.

— O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Franco Baralle, reforço do FlaBasquete para a nova temporada, sofreu um acidente na chegada ao treinamento da equipe nesta manhã. Baralle foi encaminhado ao hospital e será submetido, ainda esta noite, a uma cirurgia para correção de fratura no tornozelo. Amanhã teremos novo boletim médico — escreveu o clube.

Franco Baralle comemorando em jogo pelo Minas no NBB (Foto: Reprodução/Instagram: @franco_baralle)
Franco Baralle comemorando em jogo pelo Minas no NBB (Foto: Reprodução/Instagram: @franco_baralle)

Franco é um armador de 26 anos que se destacou no NBB durante sua passagem pelo Minas. Na temporada 2024/25, o armador registrou média de 11,7 pontos, 3,4 assistências e eficiência de 11,3 por jogo em 34 partidas disputadas. No período anterior (2023/24), suas estatísticas foram ainda mais expressivas, com médias de 12,9 pontos e 5,2 assistências por partida.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Flamengo na Copa Intercontinental

O Flamengo conquistou o tricampeonato da "Libertadores do basquete" e garantiu a vaga para o Mundial de Clubes de 2025. Velho conhecido, o torneio intercontinental viu o Rubro-Negro se consagrar campeão do mundo em duas ocasiões, em 2014 e 2022. Três anos depois, o dirigente se mostrou otimista pelo desempenho da equipe e as chances do elenco na nova temporada.

O time carioca, vencedor da BCLA 2024/25, enfrentará cinco equipes: o Unicaja (atual campeão do torneio), o Utsunomiya Brex do Japão (campeão da BCLAsia 2025), o Illawarra Hawks da Austrália (campeão da Liga Nacional de Basquete), o Alahli SC da Líbia (campeão da Liga Africana de Basquete) e o United da NBA G League.

