Jogador do Flamengo rompe ligamento e preocupa clube

O Flamengo ganhou mais um desfalque no time de basquete. Ruan Miranda, pivô do clube, teve um rompimento no Ligamento Cruzado Anterior do joelho confirmada pela Confederação de Basquete. O jogador sentiu o joelho na partida do Brasil contra os Estados Unidos na Americup de Basquete e saiu de quadra com ajuda dos colegas.

Após lesão de Baralle, Flamengo contrata novo reforço no basquete para Intercontinental

Ele foi encaminhado para exames na Nicarágua, onde acontece a disputa, e teve a lesão confirmada nesta quinta-feira (28). O jogador foi entregue ao departamento médico da Confederação e Basquete e está fora do restante da temporada da Americup.

A situação também preocupa o Flamengo, já que o time disputa o Intercontinental de basquete daqui a menos de um mês. O jogador também pode desfalcar o time no início da temporada do Novo Basquete Brasil (NBB).

Ruan Miranda é atleta do Flamengo e da Seleção de basquete (Foto: Divulgação / Fiba)

Desde o início da fase de grupos da Americup, Ruan Miranda fez um total de 17 pontos, o que equivale a 8,5 por jogo. Além disso, ele marcou 4,5 rebotes por partida, em média. No Flamengo, durante a última temporada do NBB, ele marcou o total de 11,7 pontos e 5,8 rebotes.

O Campeonato Intercotinental de Basquete acontece entre os dias 18 e 21 de setembro, em Singapura, na Ásia. No grupo do Flamengo, estão os times Illawarra Hawks e a NBA G League United (uma espécie de seleção de jogadores da liga secundária oficial da NBA). Na competição toda, o Rubro-Negro disputa contra cinco times.

Flamengo tem mais um desfalque

Recém-contratado pelo clube, Franco Baralle sofreu um acidente a caminho do treinamento do Flamengo. Segundo o "O Globo", o atleta foi atropelado por uma moto. Em comunicado oficial, no entanto, o Rubro-Negro Carioca divulgou "apenas" que Baralle fará uma cirurgia no tornozelo, para a correção de uma fratura.

— O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Franco Baralle, reforço do FlaBasquete para a nova temporada, sofreu um acidente na chegada ao treinamento da equipe nesta manhã. Baralle foi encaminhado ao hospital e será submetido, ainda esta noite, a uma cirurgia para correção de fratura no tornozelo. Amanhã teremos novo boletim médico — escreveu o clube.

Confira a nota da Confederação de Basquete na íntegra

"O pivô brasileiro passou por ressonância magnética na manhã desta quinta, 28, na Nicarágua, que apontou o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ruan está fora do restante da Americup e entregue ao Departamento de Saúde e Performance da CBB."

"Força Ruan, conte conosco! Vamos juntos até o seu retorno às quadras!"