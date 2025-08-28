Estrelas de Flamengo e Franca lideram Brasil na AmeriCup

O armador Alexey Borges e o ala Gui Deodato, do Flamengo, juntamente com a dupla francana formada por Georginho de Paula e Lucas Dias, têm sido os pilares da equipe comandada pelo técnico croata Aleksandar Petrovic na AmeriCup. O Brasil enfrenta a República Dominicana nesta quinta-feira (28) às 16h10 (horário de Brasília).

Alexsey Borges (Flamengo) é um dos principais jogadores do Brasil na AmeriCup (Foto: Divulgação / FIBA)

A campanha brasileira na primeira fase, que culminou com a classificação para o mata-mata, teve a marca dos "domésticos". Na vitória apertada sobre o Uruguai por 81 a 76, Georginho e Alexey ditaram o ritmo, contribuindo com 12 pontos cada, enquanto Lucas Dias somou outros 10 pontos cruciais. Contra as Bahamas, um triunfo mais tranquilo por 84 a 66, Alexey novamente se destacou, desta vez com 14 pontos e 8 assistências.

Mesmo na derrota para os Estados Unidos por 90 a 78, a força dos jogadores do NBB foi evidente. Gui Deodato foi fundamental para manter o Brasil no jogo durante a primeira metade, anotando 14 pontos e liderando a equipe em vários momentos.

Jogadores do Franca e do Flamengo pelo Brasil na AmeriCup

Alexey Borges (Flamengo): O armador tem sido o maestro da equipe, com médias de 11.7 pontos e 4.7 assistências nos três primeiros jogos. Sua capacidade de pontuar e, ao mesmo tempo, organizar o jogo tem sido vital para o Brasil.

Gui Deodato (Flamengo): Conhecido por sua intensidade e poder de definição, Deodato tem sido uma arma ofensiva importante, contribuindo com pontos e defesa forte no perímetro.

Georginho de Paula (Franca): O versátil jogador de Franca tem mostrado todo o seu repertório, com infiltrações, arremessos de longa distância e excelente presença defensiva.

Lucas Dias (Franca): Peça-chave no esquema de Franca, Lucas Dias trouxe sua inteligência e precisão nos arremessos para a Seleção, sendo uma presença constante no garrafão e uma ameaça no ataque.

Ruan Miranda (Flamengo): O jovem pivô tem aproveitado seus minutos em quadra para ganhar experiência internacional e contribuir com força no garrafão. Uma entorse no joelho no jogo contra os EUA preocupa, mas a expectativa é de que não seja grave.