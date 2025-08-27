Os Estados Unidos derrotaram o Brasil na última partida da fase de grupos da Americup de Basquete. O Brasil vinha de dois jogos invictos, mas chegou ao duelo com dois desfalques por conta de lesões. Com as adversidades, os brasileiros conseguiram fazer uma partida equilibrada, dominando boa parte da diisputa, mas levando a pior no placar de 90 a 78 para os Estados Unidos.

Os dois desfalques brasileiros da partida foram: Georginho e Benite. O primeiro foi diagnosticado com uma entorse cervical e busca a recuperação para voltar nas quartas. Já Benite está com um desconforto muscular na panturrilha e também visa a recuparação para o mata-mata.

Durante a partida, quem se lesionou foi Ruan Miranda, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo. Ele será avaliado nesta quarta-feira.

Como foi a partida entre Brasil e Estados Unidos na Americup?

No primeiro quarto da partida, o Brasil foi ficou atrás no placar de 24 a 21. O principal destaque foi Yago, que fez o total de 10 pontos na primeira parcial. O destaque preocupante do quarto foi a lesão de Ruan Miranda, que sentiu o joelho e saiu da quadra com ajuda dos colegas.

No segundo quarto, o Brasil foi se encaixando melhor no placar, inclusive, assumiu a liderança. O placar ficou em 46 a 40 para os brasileiros. Na parcial, o Brasil fez 25 contra os 16 pontos dos Estados Unidos, dominando o segundo quarto.

Brasil e Estados Unidos se enfrentam na Americup de Basquete (Foto: Divulgação / Fiba)

O Brasil perdeu um pouco da sua ofensividade durante o terceiro quarto da partida. O placar apertado ainda não deixou definido quem seria o vencedor. Na parcial, o Brasil ficou atrás, com os Estados Unidos emplacando 24 a 21.

Na última parcial do jogo, os Estados Unidos entraram melhor na partida e conseguiram superar o Brasil. A diferença de pontos que era pequena ganhou maior volume na reta final. Os EUA fizeram 26 contra os 11 do Brasil. O placar da partida foi fechado em 90 a 78 para os norte-americanos.