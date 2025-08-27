Brasil x Rep. Dominicana pelas quartas da AmeriCup; horário e onde assistir
Seleção enfrenta a Rep. Dominicana pelas quartas da AmeriCup
Após uma campanha sólida na fase de grupos, a Seleção Brasileira de basquete comandada por Aleksandar Petrovic enfrenta a República Dominicana nesta quinta-feira (28) às 16h10 (horário de Brasília), valendo vaga na semifinal da AmeriCup. O jogo do Brasil terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+
Como o Brasil chega para o mata-mata da AmeriCup
A Seleção Brasileira chega ao mata-mata após terminar a primeira fase com duas vitórias (contra Uruguai e Bahamas) e uma derrota (para os Estados Unidos), garantindo a classificação como um dos melhores terceiros colocados. Liderada em quadra por estrelas do NBB como Alexey (Flamengo) e Georginho (Franca), e também por craques internacionais como Bruno Caboclo e Yago dos Santos, a equipe busca manter o bom ritmo para avançar e continuar na briga pelo título continental.
História da Seleção brasileira na Americup
O Brasil venceu as duas primeiras edições da competição, em 1984, no Brasil, e 1988, no Uruguai. Após um tempo, a seleção voltou a conquistar o título em 2005, na República Dominicana, e conquistou o tetracampeonato em 2009, em Porto Rico.
Desde então, o Brasil não conquistou mais o título. A campanha que mais se aproximou do ouro foi na edição mais recente, em 2022, realizada em Recife (PE). A Seleção chegou à final, mas foi superada pela Argentina, ficando com o vice-campeonato.
Elenco atual da Seleção:
Armadores: Yago, Alexey Borges, Caio Pacheco e Georginho
Alas: Vítor Benite, Gui Deodato e Reynan
Pivôs: Bruno Caboclo, Lucas Dias, Mãozinha, Nathan Mariano e Ruan Miranda
