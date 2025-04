SailGP faz exposição no Rio; Mundial de Vela estreia no Brasil

Chegando ao Rio de Janeiro em maio, o SailGP realiza uma exposição fotográfica do Mundial de Vela na cidade. A exibição será no Shopping Leblon, na Zona Sul da cidade, a partir de sábado (5). A exposição terá fotos que buscam convidar o público a conhecer de perto a principal competição de vela do mundo.

A exposição gratuita acontece no piso 1 do shopping, das 10h às 22h. A mostra tem formato circular, com uma proposta dinâmica para o público. A Mubadala Brazil SailGP, representante do Brasil no SailGP, será destacada na exposição. A equipe brasileira é comandada por Martine Grael, primeira atleta mulher à frente de um time no campeonato. Uma miniatura do barco F50 também estará sendo exposta.

Projeto da exposição (Foto: Divulgação/SailGP)

SailGP do Rio ainda tem ingressos à venda

O SailGP ainda tem ingressos disponíveis para o GP do Rio de Janeiro. Eles podem ser obtidos no site do evento. Os preços variam entre R$ 156 e R$ 1.684.

Mapa do SailGP na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação/SailGP)

VALORES DO SAILGP

➡️ Waterfront Premium - três dias de evento: R$ 1.684 (inteira) e R$ 1.410 (meia)

➡️ Waterfront Grandstand - três dias de evento: R$ 562 (inteira) e R$ 281 (meia)

➡️ Waterfront Premium - um dia de evento: R$ 937 (inteira) e R$ 783 (meia)

➡️ Waterfront Grandstand - um dia de evento: R$ 313 (inteira) e R$ 156 (meia)

