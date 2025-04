Norris minimiza opiniões de rivais sobre força da McLaren: ‘Só gostam de falar besteira’

Lando Norris deu de ombros para declarações recentes de parte dos rivais na Fórmula 1 sobre a força da McLaren na temporada 2025. Mesmo admitindo que a equipe de Woking agora tem um alvo nas costas, o britânico avaliou que algumas pessoas gostam de falar “besteira” e cobrou responsabilidade da imprensa na hora de reproduzir essas afirmações.

Campeã do Mundial de Construtores em 2024, a McLaren começou o ano de onde parou e já soma duas vitórias neste ano: com Norris na Austrália e com Oscar Piastri no GP da China. O desempenho resultou em uma porção de especulações, com a equipe sendo rotulada como dominante e os pilotos apontados como favoritos ao título.

Recentemente, George Russell afirmou que, apesar de Mercedes ter mostrado crescimento, a McLaren abriu 2025 com uma vantagem maior do que aquela exibida pela Red Bull no início do ano passado. Além do britânico, o chefe da Ferrari e Charles Leclerc também apontaram na direção da diferença da equipe para os adversários.

Norris, porém, entende que a Red Bull tinha uma vantagem maior no ano passado e cobra que a imprensa tenha responsabilidade na hora de reproduzir essas declarações.

— As pessoas que dizem isso, como a coisa de ‘imbatível’… é só bobagem. Às vezes, elas só gostam de falar besteira — disse Norris, que prosseguiu.

— Como imprensa, é o trabalho de você entender essas coisas e não apenas ouvir o que todo mundo diz e escrever o que falam. Vocês têm de tentar entender o que estão dizendo e provar que o que estão dizendo é um fato, ao invés de… não posso só falar um monte de bobagem, e vocês escreverem. Mas acho que cabe a vocês transmitir os fatos que são verdadeiros e não simplesmente escrever as bobagens que as pessoas gostam de dizer — ponderou.

Lando Norris, da McLaren, no Grande Prêmio da China (Foto: JADE GAO / AFP)

Lando avaliou que, há um ano, a Red Bull tinha uma vantagem maior em relação aos adversários do que a McLaren tem no momento.

— Se voltarmos um ano atrás, a Red Bull ainda estava muito mais à frente do que estamos agora. O fato de eles terem dois pilotos lá dominante, estavam muito mais à frente do que nós agora, então estamos fazendo um trabalho muito bom e sinto que as pessoas estão falando muito mais de nós — comentou.

— Por causa de onde viemos ao longo do último ano e meio, o déficit que superamos. Mas o carro da Red Bull nesta época do ano passado era muito melhor do que somos agora, em comparação com os outros — relacionou o inglês.

O crescimento de performance colocou um alvo na McLaren, mas Norris insiste que, apesar da pressão de ser a equipe a ser batida, a escuderia de Woking está aproveitando o momento.

— Nós nos sentimos bem como equipe, sabendo que temos um carro forte. Nem sempre é o carro mais fácil de guiar, mas é um carro muito forte e o carro mais forte do grid. O alvo é uma coisa boa. Ainda é novidade para gente. A Mercedes teve isso por cinco, seis anos, então ainda temos um tempo até chegarmos nesses números. Por enquanto, ainda é uma motivação. Enquanto estamos na frente, sabemos que eles estão atrás, então isso realmente motiva — frisou.

Lando Norris comemora a pole no GP da Austrália (Foto: Saeed KHAN / AFP)

— Forçamos ainda mais nesta temporada, para começar com o pé direito, fechando um ano muito bom no ano passado. Ainda queremos tentar aumentar nossa vantagem em relação ao que é agora. É uma coisa boa para nós e sabemos que as pessoas amam falar e dizer coisas aleatórias que não são verdadeiras. Mas espero que vocês sejam aqueles que entendam os fatos — encerrou Lando Norris.

A Fórmula 1 realiza o GP do Japão, em Suzuka, entre os dias 3 e 6 de abril, terceira etapa da temporada 2025.