Brie se despede do Sesc Flamengo: ‘Estou triste por sair’

A jogadora canadense Brie O'Reilly fez a última partida pelo Sesc Flamengo na última quarta-feira (2). A atleta busca voltar para o vôlei norte-americano, mais perto de onde mora. Em entrevista pós-jogo, a levantadora chorou e demonstrou tristeza ao se despedir do clube. O time carioca foi derrotado pelo Oscaso nas quartas de final da Superliga, com isso, está fora da competição.

— Tem muitos momentos que vou lembrar para sempre, dentro e fora de quadra. Com certeza, eu vou voltar para visitar. Estou triste por sair. Foram três anos muito bons. Foi intenso e incrível — declara a canadense, emocionada.

Brie busca estar mais perto da família e por isso deixará o Sesc Flamengo, voltando para os clubes da América do Norte. Segundo o "Melhor do Vôlei", a atleta está cotada para jogar no Austin, time que faz parte da Liga One Volleyball (LOVB).

— Acho que vou jogar, só que mais perto de casa. Eu tenho saudade da minha família, eu tenho sobrinha, namorado e tudo lá no Canada, acho que vou ficar perto deles para conhecê-los muito mais. Tenho muitos anos de vôlei, sou nova ainda — revela a atleta.

Jogadora Brie (camisa número 13) em última partida pelo Flamengo (Foto: Hermes de Paula / Flamengo)

Outra atleta deve sair do Flamengo

Quem também deve deixar o Sesc Flamengo é Michelle Pavão. Segundo o jornalista Bruno Voloch, do "O Tempo", a ponteira deixa o clube carioca ao final da Superliga e voltará ao Praia Clube. Ela esteva afastada do Sesc Flamengo devido a uma inflamação no tecido da fáscia plantar.

— Saio com a consciência tranquila, que me recuperei e que voltei 100%. Eu estava pronta a todo momento para ajudar a equipe — declara Michelle.

Michelle (camisa número 10) não deve renovar com o Flamengo (Foto: Hermes de Paula / Flamengo)

Por mais que há rumores da ida da atleta para o Praia Clube, Michelle resolveu não confirmar a mudança:

— Ainda não sei, não posso falar sobre meu futuro.