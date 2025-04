O Tijuca Tênis Clube tem conquistado cada vez mais espaço dentro e fora de quadra. Após conseguir a classificação inédita para a elite do voleibol nacional no último sábado (30), a equipe carioca conta com a a ponteira Gabi Glagliassi, influenciadora com mais de sete milhões de seguidores em suas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Classificação para a Serie A da Superliga

O Tijuca Tênis Clube garantiu sua vaga na final da Superliga B feminina e conquistou a classificação na elite da competição para a próxima temporada. Em casa, diante de seus torcedores, o time carioca venceu o Pinhalense Zagonel por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/17 e 25/16, e fechou a série semifinal em 2 a 0 no último sábado.

Gabi Gagliassi

Gabi, ponteira reserva do Tijuca, é a segunda atleta brasileira mais seguida no TikTok, perdendo apenas para a líbero Key Alves, ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) e hoje atleta do Houston Volleyball, dos Estados Unidos, que tem mais de 18,8 milhões de seguidores.

continua após a publicidade

O Tijuca é o quarto clube da ponteira, que jogou pelo Taubaté entre 2020/2022, pelo Vasco, entre 2021/2023, e pelo São Carlos, em 2023. Apesar de ser reserva, a jogadora atrai muitos fãs para os ginásios.

Gabriele Gagliassi durante o aquecimento na semifinal da Superliga B (Foto: Reprodução/ Instagram)

Tijuca também revelou estrela da Seleção Brasileira

O Tijuca Tênis Clube também tem o orgulho de ter revelado uma das maiores estrelas da Seleção Brasileira de vôlei: Thaisa Daher. A bicampeã olímpica iniciou sua trajetória no clube em 2001, quando começou a jogar nas categorias de base. Seu talento logo chamou a atenção do Minas, que a contratou no ano seguinte.

continua após a publicidade