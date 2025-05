Foi definido, nesta segunda-feira (19), o adversário de estreia de Novak Djokovic no ATP 500 de Genebra. Será o húngaro Marton Fucsovics (134º do mundo, de 33 anos), que derrotou o belga Zizou Bergs (49º), por 6/2 e 6/3.

Para os fãs ex-líder do ranking e atual 6º do mundo, que ainda busca a primeira vitória no saibro em 2025, a boa notícia é de que ele jamais perdeu para o rival. Foram cinco vitórias nos cinco primeiros jogos. O último deles na segunda rodada de Roland Garros, em 2023.





Ex-31º do mundo (em 2019, seu melhor ranking até hoje), o tenista húngaro soma seis vitórias em oito partidas na temporada. Na carreira, são dois troféus de simples, o primeiro deles justamente em Genebra, em 2018. O mais recente foi em Bucareste, também no saibro, ano passado.

O sérvio, que completa 38 anos na próxima quinta-feira e busca o 100º troféu na carreira, é o segundo favorito no torneio suíço, seu último desafio antes de Roland Garros, que começa no domingo.



Na rota de Djokovic, algoz de João Fonseca encara outro brasuca

Em busca de sua primeira vitória no saibro no ano, o sérvio, se passar pela estreia, pode medir forças, na rodada seguinte, contra o húngaro Fabian Marozsan. Há 11 dias, o tenista da Hungria eliminou João Fonseca na estreia em Roma.

O primeiro adversário de Marozsan (56º) em Genebra será outro brasileiro, o qualifier Karue Sell (300º).

Caso vença as duas primeiras partidas, Djokovic, que soma 12 vitórias e sete derrotas no ano, poderá medir forças, nas semifinais, contra o tcheco Tomas Machac (20º), seu algoz na mesma fase de 2024 e terceiro favorito nesta semana. Em Genebra, o principal cabeça de chave é o americano Taylor Fritz, número 4 do mundo.

A chave do ATP 250 de Genebra, na Suíça (Reprodução)

Sérvio perdeu as duas no saibro até agora

Até agora, no saibro, o sérvio caiu nas estreias do Masters 1000 de Monte Carlo, para o chileno Alejandro Tabilo (32º), e de Madrid, para o italiano Matteo Arnaldi (44º).



