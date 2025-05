Time da NBA é acusado de discriminação racial por funcionário

Não é novidade os problemas internos sofridos pelo Phoenix Suns na atual temporada da NBA. Na última quinta-feira (15), a franquia foi alvo de um grande processo feito por Gene Traylor, atual diretor de segurança, risco e gerenciamento, quem indiciou a equipe por discriminação, assédio e retaliação. A informação foi dada primeiro pela ESPN norte-americana.

A ação judicial foi registrada contra o Suns no Tribunal Distrital dos Estados Unidos no Arizona no dia 13 de maio deste ano. Gene Traylor está na equipe desde janeiro de 2023, mas conta que começou a sofrer com a retaliação a partir de uma apresentação feita por ele ainda em seu primeiro ano. Na ocasião, o diretor apresentou incidentes específicos que demonstravam claramente um erro de segurança da franquia.

De acordo com Traylor, a diretoria do Suns não ficou satisfeito com a apresentação e começou o "processo" de ações contra o profissional, incluindo rebaixá-lo de cargo. Apesar disso, ele ainda é cotado como funcionário da franquia da NBA.

Quatro processos contra o Phoenix Suns em sete meses

Antes da ação de Gene Traylor, o Phoenix Suns já havia sido acusado outras três vezes por discriminação, em que todas foram registradas por ex-funcionários. O primeiro aconteceu em novembro de 2024, quando Andrea Trsichan processou a equipe por casos de assédio, discriminação racial retaliação e demissão injusta. Ela era gerente do programa de diversidade, equidade e inclusão e pediu mais de US$ 60 milhões pelo caso.

No terceiro mês de 2025, o segundo processo surgiu: Jason Cope cobrou o Suns por discriminação etária. O funcionário de 46 anos fazia parte da equipe desde 2009 e afirma ter sido transferido para o "status" de contratado independente, o que retirava os benefícios e horas extras de Cope.

Um mês depois, em abril, uma ex-funcionária entrou na justiça com processo contra um dos ex-dirigentes do Phoenix Suns por discriminação racial e de gênero, além de assédio sexual e retaliação. A identidade da vítima não foi divulgada, assim como os valores de indenização.

Problemas nos bastidores do Suns

Após preparar a folha salarial mais alta da NBA, o elenco não passou da 11ª colocação da Conferência Oeste no fim da temporada regular. O início da pós-temporada marcou também o fim da trajetória de Mike Budenholzer no Phoenix Suns. A demissão foi anunciada no dia 14 de abril de 2025 pela franquia, que encerrou o contrato do técnico em seu primeiro ano com o time de Arizona. Vale destacar que sua contratação contou com um acordo de US$ 10 milhões (cerca de R$ 58 milhões) por cada uma das cinco temporada.

O técnico Mike Budenholzer em coletiva pelo Phoenix Suns (Foto: Barry Gossage / AFP)

Apesar disso, não é novidade a instabilidade no comando do elenco, já que é a terceira "offseason" que a franquia vai ao mercado por um novo técnico. O desempenho na atual temporada foi um tanto quanto decepcionante.

Com forte elenco, e um técnico vencedor - campeão com o Milwaukee Bucks em 2021 -, além de uma folha salarial de US$ 220,7 milhões (cerca de R$ 1,2 bilhão), o Phoenix Suns esperava a classificação nos playoffs para seguir na busca do título inédito, o que não aconteceu. Além das lesões, segundo o jornalista Shams Charania, da "ESPN", o Phoenix Suns sofria com "problemas de comunicação" entre Mike Budenholzer e o elenco durante a temporada.