NBA: Prêmio de MVP pode ser anunciado nesta terça (20)

O prêmio de MVP da temporada 2024/25 da NBA ainda não foi anunciado e a expectativa cresce entre os dois principais candidatos: o armador do Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, e o pivô do Denver Nuggets, Nikola Jokic. Normalmente divulgado no início de maio, o anúncio do prêmio gera especulação entre fãs e especialistas.

A expectativa é a de que o MVP seja anunciado nesta terça-feira (20), antes do primeiro jogo da final da Conferência Oeste entre Minnesota Timberwolves e o Thuder.

O armador do Thunder liderou a equipe para a melhor campanha da liga, com uma defesa solida e um recorde na diferença de pontos. O sérvio, por sua vez, se tornou o primeiro da história a ser top 3 em pontos, rebotes e assistências, com um triplo-duplo de média na temporada.

Nikola Jokic em ação pelo Denver Nuggets na NBA, o jogador é um dos candidatos a MVP (Foto: Bart Young/AFP)

Relembre os últimos MVP's

2016–17: Russell Westbrook (quando jogava pelo Oklahoma City Thunder) 2017–18: James Harden (quando jogava pelo Houston Rockets ) 2018–19: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) 2019–20: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) 2020–21: Nikola Jokić (Denver Nuggets) 2021–22: Nikola Jokić (Denver Nuggets) 2022–23: Joel Embiid (Philadelphia 76ers ) 2023-24: Nikola Jokić (Denver Nuggets ) 2024-25: a definir

Como foi o jogo 7?

Após sete duelos intensos, o Oklahoma City Thunder saiu vitorioso sobre o Denver Nuggets na série. O jogo 7, realizado no último domingo (18), terminou em 125 a 93, e o canadense garantiu a classificação nas finais da Conferência Oeste. Finalista para o prêmio individual, o armador liderou o ataque dos donos da casa e foi o grande cestinha da partida.

Apesar da eliminação, Jokic flertou com novo triplo-duplo ao acumular 20 pontos, nove rebotes e sete assistências para o Nuggets. Aaron Gordon, que jogou com uma lesão séria na posterior da coxa, garantiu oito pontos e 11 rebotes.