Gabi Guimarães comemora seus 31 anos em grande estilo; veja

Gabi Guimarães, ponteira do Conegliano e capitã da Seleção Brasileira de vôlei, completou 31 anos nesta segunda-feira (19). Após conquistar o Campeonato Italiano, a jogadora publicou nas suas redes sociais que curte férias na Itália ao lado de amigos e da família.

Gabi aproveitou a janela entre o fim da competição italiana e o início da Liga das Nações para descansar. Seu próximo compromisso oficial será com a Seleção Brasileira, que terá duelos válidos pela primeira fase da Liga das Nações disputada no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, entre os dias 4 de junho e 27 de julho, com quatro jogos marcados para esse período.

A ponteira fez uma temporada perfeita e conquistou todos os títulos possíveis: Supercopa Italiana, Copa Itália, Campeonato Italiano, Mundial de Clubes e Liga dos Campeões da Europa. Agora, ela aguarda o início da VNL para voltar para o Brasil e começar os treinamentos no CT de Saquarema.

Além do Rio de Janeiro, a cidade de Istambul, na Turquia, e Kyoto, no Japão, já foram confirmadas como sede da VNL. O local da fase final ainda não foi divulgado. No segundo semestre de 2025, o maior desafio da Seleção será a disputa do Mundial de Vôlei na Tailândia, entre os dias 22 de agosto e 7 de setembro.

Gabi Guimarães curtindo as férias na Itália (Foto: Reprodução/ Instagram)

Veja a lista de convocadas para a Seleção Brasileira

Levantadoras

Macris Carneiro (Dentil Praia Clube)

Roberta Ratzke (Türk Hava Yolları)

Marina Sioto (Brasília Vôlei)

Kenya Malachias (Osasco São Cristóvão)

Giovana Gasparini (Osasco São Cristóvão)

Lyara Medeiros (Flor de Ypê Barueri)

Vivian Lima (Unilife Maringá)

Opostas

Kisy Nascimento (Gerdau Minas)

Tainara Santos (Shanghai Bright Ubest)

Jheovana Emanuele (Flor de Ypê Barueri)

Sabrina Machado (KS DevelopRes Rzeszów)

Rosamaria Montibeller (Denso Airybees)

Ariane Helena (Fluminense)

Ponteiras

Gabi Guimarães (Imoco Conegliano)

Ana Cristina Menezes (Fenerbahçe Medicana)

Júlia Bergmann (Türk Hava Yolları)

Helena Wenk (Sesc Flamengo)

Aline Segato (Flor de Ypê Barueri)

Karol Tormena (Unilife Maringá)

Centrais

Lorena Viezel (Sesc Flamengo)

Mayhara Silva (Sesi Bauru)

Diana Duarte (Türk Hava Yolları)

Julia Kudiess (Gerdau Minas)

Luzia Nezzo (Flor de Ypê Barueri)

Lanna Gomes (Flor de Ypê Barueri)

Valquíria Duliius (Osasco São Cristóvão)

Líberos

Kika Motta (Gerdau Minas)

Laís Vasques (Sesc Flamengo)

Marcelle Arruda (Fluminense)

Paulina Souza (Unilife Maringá)