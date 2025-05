Como era o mundo quando os semifinalistas da NBA foram campeões?

Após uma intensa temporada regular, poucos especialistas adivinharam quais times chegariam as finais de conferência na NBA 2024/25. As quatro franquias classificadas nos playoffs vêm de uma sólida sequência na atual edição, mas o mesmo não pode ser dito de suas últimas décadas. Vale destacar que o último campeão foi o Oklahoma City Thunder, que conquistou o campeonato em 1979, quando ainda se chamava Seattle SuperSonics. Nesses últimos 46 anos muitas coisas mudaram no mundo, dentro e fora do esporte.

Contra as probabilidades, o Indiana Pacers e o New York Knicks derrotaram os melhores clubes do Leste, incluindo o último campeão da liga norte-americana, o Boston Celtics. Enquanto isso, o Oklahoma City Thunder consolidou a incrível campanha e enfrentará o Minnesota Timberwolves pelo Oeste.

Em busca do título inédito, o Pacers e o Timberwolves chegam descansados após fecharem suas séries em cinco jogos contra o Cleveland Cavaliers e o Golden State Warriors, respectivamente. O tradicional Knicks conta com dois campeonatos, em 1970 e 1973, mas esteve fora das finais de conferência a 38 anos. Já o Thunder tem "apenas" uma taça, conquistada pelo nome de Seattle SuperSonics, antes da mudança para Oklahoma.

Seattle SuperSonics foi campeão da NBA em 1979 (Foto: Reprodução)

Como era o mundo em 1979?

Em plena ditadura, o Brasil contava pela primeira vez com o Mato Grosso do Sul como unidade federativa do país. Ainda no quesito político, a eleição que impactaria na vida da população da Inglaterra. Em 4 de maio, Margaret Thatcher era eleita como primeira-ministra, se tornando a primeira mulher a alcançar o cargo no país. Também foi o ano em que Madre Teresa de Calcutá recebeu o Prêmio Nobel da Paz.

A cultura também sofreu grandes mudanças no ano de 1979. Em julho, o primeiro - agora extinto - Walkman, leitor de cassetes, foi lançado pela Sony. Além disso, meses depois, o mundo da música seria apresentado pelo histórico álbum The Wall, do Pink Floyd.

Única seleção a conquistar cinco Copas do Mundo, a Seleção Brasileira ainda era tricampeão mundial, com as vitórias em 1958, 1962 e 1970. Além de apenas três Copas América e nenhum ouro olímpico. Vale destacar que, agora, o Brasil tem nove títulos do torneio continental e dois títulos em Olimpíadas. Ainda sobre a Amarelinha, foi em 1979 que o grande goleio Júlio Cesar nasceu, no dia 3 de setembro.

Em anos de ditadura, o Campeonato Brasileiro de 1979 entrou para a história por um motivo curioso: 94 clubes participaram daquela edição. O grande "inchaço" de equipes no torneio aconteceu pela unificação das divisões, que incluíam clubes menores, em um formato de fases. Na época, o maior vencedor da competição já era o Palmeiras - junto do Santos -, com seis títulos, enquanto o segundo maior, o Flamengo, ainda não havia vencido.

A NBA também não é a mesma do que era no último anos da década de 70. Uma das maiores disputas da liga, entre Boston Celtics e Los Angeles Lakers, era dominada pelos celtas que contavam com 13 títulos no currículo. Por outro lado, o gigante da Califórnia tinha "apenas" seis anéis de campeão. Apesar disso, a temporada que iniciou em 1979 veria o Lakers ser vitorioso pela sétima vez.

Antes da "era Jordan", o Chicago Bulls estava a mais de 10 anos de conquistar o primeiro troféu na NBA. Michael Jordan, aliás, tinha apenas 16 anos em 1979 e estava na escola. Maiores nomes em atuação dos últimos anos na liga norte-americana, LeBron James e Stephen Curry ainda não eram nascidos.

O que vem por aí nos playoffs da NBA?

Após a vitória no jogo 7, o Oklahoma City Thunder irá encarar o Minnesota Timberwolves na final da Conferência Oeste. Com a vantagem de mando de quadra, a primeira partida será disputada na terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Paycom Center, na casa do OKC.

O jogo 2 da série está agendado para quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), em Oklahoma. De volta para a Minnesota, a equipe recebe o Thunder nos dias 24 e 26 de maio. Os jogos 5, 6 e 7, caso sejam necessários, acontecerão em 28 e 30 de maio, e 1º de junho, respectivamente.

Nas finais do Leste, o New York Knicks irá encarar o Indiana Pacers em jogo 1 nesta quarta-feira (21), às 21h (de Brasília), no Madison Square Garden. Ainda em Nova Iorque, as equipes se enfrentam novamente na sexta-feira (23) e partem para Indiana, onde jogarão nos dias 25 e 27 de maio. Os jogos 5, 6 e 7, caso sejam necessários, acontecerão em 29 e 31 de maio, e 2 de junho, respectivamente.