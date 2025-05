O ex-wide receiver da NFL, Antonio Brown, voltou a se envolver em uma polêmica fora dos campos. Desta vez, o ex-atleta da liga estadunidense de futebol americano foi acusado de ter sacado uma arma e disparado contra um homem durante um evento de boxe promovido pelo streamer Adin Ross, na última sexta-feira (17), em Miami. As informações são do site americano TMZ Sports.

continua após a publicidade

O homem em questão é Zül-Qarnaįn Nantambu, ativista pró-Palestina que ficou conhecido após invadir o palco do show do intervalo do Super Bowl em fevereiro deste ano, com uma bandeira, durante apresentação do rapper Kendrick Lamar. Segundo Zül, Brown teria iniciado uma briga, sacado uma arma e efetuado disparos — inclusive com crianças próximas no momento da confusão.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Antonio Brown correndo com uma arma na mão esquerda em meio à multidão. Ele vira uma esquina e, na sequência, é possível ouvir os disparos.

continua após a publicidade

Zül-Qarnaįn afirmou em entrevista ao TMZ que teve uma segunda briga com Antonio Brown e que os dois chegaram a lutar pela posse da arma.

— Ele definitivamente estava com uma arma na mão. A situação foi caótica, e havia crianças por perto. Foi extremamente perigoso — revelou o ativista. Antes dos disparos, uma briga generalizada ocorreu na saída do evento.

Brown chegou a ser levado à delegacia pela polícia no local e, segundo os oficiais, foi liberado após alegar legítima defesa, afirmando que tentava se proteger de uma tentativa de assalto. No entanto, Zül-Qarnaįn contesta essa versão e acusa o ex-jogador de mentir. Para ele, não houve qualquer tentativa de roubo, e os homens que aparecem nas imagens brigando com ele seriam da equipe de Antonio Brown e do próprio Adin Ross.

continua após a publicidade

Em sua página da rede social X, Brown deu sua versão dos fatos e deixou claro que toda a confusão foi pela tentativa de roubo de uma de suas joias durante o evento em que estava.

"Em relação ao evento de boxe que aconteceu ontem à noite, fui atacado por vários indivíduos que tentaram roubar minhas joias e me agredir fisicamente. Ao contrário de alguns vídeos que circulam, a polícia me deteve temporariamente até ouvir minha versão da história e depois me liberou. VOLTEI PARA CASA NAQUELA NOITE E NÃO FUI PRESO. Conversarei com meu conselho jurídico e advogados sobre como apresentar queixa contra os indivíduos que me atacaram. Manterei todos vocês informados passo a passo sobre o processo. Obrigado pelo apoio e carinho", afirmou em sua conta do X.

Antonio Brown teve uma carreira brilhante dentro dos campos da NFL mas, nos últimos anos, tem sido mais lembrado por suas polêmicas fora dele. Desde sua saída conturbada do Pittsburgh Steelers, o ex-Wide Receiver acumulou uma série de episódios problemáticos: brigas com técnicos, denúncias de agressão, acusações de abuso sexual, além de episódios de comportamento contestáveis, como quando abandonou uma partida da NFL no meio do jogo, em 2022, pelo Tampa Bay Buccaneers. O novo episódio em Miami adiciona mais um capítulo turbulento ao histórico de um atleta que, apesar do talento, segue aparecendo nas manchetes com escândalos frequentes.

A temporada de 2025 da NFL começa no próximo dia 4 de setembro.