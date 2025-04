O Corinthians perdeu para o Palmeiras por 2 a 0, no último sábado (12), na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o programa "Jogo Aberto", da emissora "Band", Ronaldo Giovanelli, ídolo da torcida corintiana, debochou da vitória do rival no clássico.

Ao comentar sobre o revés da equipe de Ramón Díaz no Brasileirão, o antigo goleiro do Corinthians relembrou da vitória do clube na final do Paulistão. Na ocasião, o Alvinegro conquistou o troféu em cima do Alviverde.

O título aconteceu através de uma vitória do Alvinegro dentro do Allianz Parque, por 1 a 0. Posteriomente, as equipes protagonizaram um empate sem gols na Neo Química Arena, e o Timão se consagrou campeão do estadual.

- Uma hora a banca paga, e na outra ela recebe. Então, foi assim esse final de semana. Uma pena que só valeu três pontos. Na outra ocasião, valeu um título paulista. Mas vida que segue - debochou o ex-jogador.

Ronaldo Giovanelli debochou da vitória do Palmerias no clássico contra o Corinthians pelo Brasileirão (Foto: Reprodução/Band)

Corinthians no Brasileirão

Com a derrota para o Palmeiras, a equipe do técnico Ramon Díaz caiu sete posições e terminou a terceira rodada do campeonato nacional na 9ª colocação. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (16) para enfrentar o Fluminense. A partida está marcada para às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.