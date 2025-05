Hospedado na Tailândia para fazer parte de um reality show russo, Jon Jones sofreu críticas por ainda não definir seu futuro em relação à luta contra Tom Aspinall, para unificar o cinturão peso pesado do UFC. O americano veio as redes sociais para responder aos críticos e deu pistas que não voltará mais para os octógonos. Além disso, "Bones" afirmou que não se importará caso seja destituído do título.

Na rede social "X", antigo Twitter, Jones veio a público para atualizar sua estadia na Tailândia, onde faz parte de um reality show russo de MMA. Na postagem, o atual campeão do peso pesado elogia a culinária do país asiático.

— Estou aqui na Tailândia, curtindo a vida, comendo bastante todos os dias e juro que estou perdendo peso de alguma forma. A qualidade da comida aqui é incrível, tão deliciosa, tão limpa — publicou Jon Jones nas redes sociais.

Depois do tweet, diversos fãs do UFC criticaram a postura de Jones, que ainda não definiu se aceitará o combate contra Tom Aspinall para unificar o cinturão do peso pesado da empresa ou se aposentará de vez. Com os comentários negativos, Jon voltou a público para responder e afirmou que não se importará com qualquer decisão que Dana White tomar, até mesmo se for destituído do posto de campeão.

— Ter o cinturão tomado? Eu pareço o tipo de pessoa que se importa com esse tipo de coisa? Vocês estão reclamando com a pessoa errada. Eu já contei meus planos ao UFC há muito tempo. Não tenho ideia do porquê eles ainda não compartilharam com vocês. (Meu plano é) Continuar lucrando com essa marca incrível que criei. Essa atitude aqui (de vocês) é o que está me deixando muito rico. Esse desespero é incrivelmente lucrativo, então obrigado. Continuem assim. (Voltar a lutar) Não é uma má ideia — disparou Jones.

Além disso, o lutador americano postou um vídeo no Instagram onde bebe água de coco na Tailândia e ironiza ao falar sobre um retorno ao UFC.

Tradução: "Estou aqui tomando um coco e você falando sobre quando eu vou lutar"

Novela Aspinall x Jones

Desde 2023, Tom Aspinall é campeão interino do peso pesado do UFC. Devido as raras aparições de Jon Jones, campeão linear há dois anos e com apenas uma defesa de cinturão, realizada em novembro de 2024, contra Stipe Miocic.

Aos 37 anos, Jon Jones ainda não definiu seus planos no octógono. Embora o confronto com Aspinall seja uma possibilidade, Jones também cogita a aposentadoria, o que aumenta a frustração do atual campeão interino.

— Quando você coloca ele para lutar com, e não estou tentando me gabar, mas sou literalmente o cara mais perigoso do UFC se você olhar os números. Quando ele entra com alguém do meu tamanho e com minhas credenciais neste momento da carreira dele, acho que o Jon é um cara inteligente e percebe isso, então quer ser bem compensado financeiramente por isso — explicou Tom.

Jon Jones derrotou Stipe Miocic no UFC 309 (Foto: Sarah Stier/AFP)

Sem conseguir a luta contra Jon Jones, Aspinall se tornou o campeão interino com o reinado mais longo da história do UFC, ultrapassando Renan Barão, que ficou 535 dias em posse do cinturão interino dos pesos-galos (61 kg). A frustração do é tanta, que o inglês afirma que cansou da novela e que pensa seguir em frente.

— Estou entediado com essa conversa. Já cansei. Ou nós lutamos, ou eu sigo em frente com outra coisa. Pessoalmente, eu não posso fazer nada. Acho que é uma questão de dinheiro do lado dele. Eu lutaria quando e onde ele quiser, mas acho que se resume a dinheiro — declarou Aspinall.

Tom Aspinall é campeão interino peso pesado do UFC (Foto: Instagram/UFC)

Falsa esperança?

Em live no Instagram, na última terça-feira (13), onde anunciou os eventos principais do UFC 317 e 319, Dana White atualizou os fãs sobre a negociação da luta entre Jon Jones e Tom Aspinall. Após ler um comentário na transmissão, o presidente da organização garantiu que a luta ocorrerá e que será anunciada em breve.

— Eu já falei isso para vocês, pessoal. Vamos fazer Aspinall x Jones. A luta do peso pesado vai acontecer. Relaxa, vou anunciar isso em breve — cravou o presidente do UFC.