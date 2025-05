Após o inédito título do Masters 1000 de Roma, conquistado no domingo, Carlos Alcaraz chega mais favorito do que nunca a Roland Garros. A principal competição no saibro do circuito mundial começa no próximo domingo, com o espanhol, de 22 anos, bastante favorito para defender o título conquistado em 2024.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ano passado, o espanhol perdera nas quartas de final do único Masters 1000 no saibro que jogou antes de Roland Garros: para o russo Andrey Rublev, em Madri.



Ainda em 2024, em fevereiro, Alcaraz alcançou as semifinais do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, quando foi superado chileno Nicolas Jarry (21º). Na semana seguinte, lesionado, o espanhol abandonou, no terceiro game, partida de estreia no Rio Open, diante do brasileiro Thiago Monteiro.

Na carreira, o número 1 da Espanha soma 96 triunfos e 19 derrotas no seu piso preferido, com aproveitamento de 86%. Já na atual temporada, o tenista nascido em Murcia venceu 15 dos 16 jogos no saibro (aproveitamento de 96%), incluindo, também, o inédito troféu do Masters 1000 de Monte Carlo, em abril. O único que derrotou o espanhol em seu piso preferido foi o dinamarquês Holger Rune, na final do ATP 500 de Barcelona. Vale lembrar que o anfitrião se lesionou na decisão, ao ponto de ter desistido de jogar em Madri, na semana seguinte.

continua após a publicidade





Por falar no torneio na capital espanhola, o norueguês Casper Ruud aproveitou a ausência de Alcaraz e triunfou, pela primeira vez, em um Masters 1000 na carreira.

Antes de Roland Garros, Alcaraz iguala feito de Guga



Com o titulo domingo, Alcaraz ingressou em um seleto grupo de tenistas que já tinha Gustavo Kuerten, o Guga. O espanhol de 22 anos se tornou o quarto atleta campeão dos quatro principais torneios de saibro do circuito mundial: Roland Garros e os Masters 1000 de Madri/Hamburgo, Monte Carlo e da capital italiana.

continua após a publicidade

Carlos Alcaraz já soma sete títulos de Masters 1000 na carreira, sendo quatro deles no saibro. O vencedor da última edição de Roland Garros é bicampeão de Madri, com vitórias em 2022 e 2023.

➡️Conheça o padre fã de João Fonseca e que, como o Papa Leão XIV, joga tênis

Em 1997, Guga Kuerten recebeu das mãos do hexcampeão sueco Bjorn Borg o troféu de Roland Garros (Foto: AFP)

Guga, que agora é companheiro de Alcaraz no grupo dos 'reis do saibro', conquistou seus títulos no final do Século XX e início do XXI. O brasileiro é tricampeão de Roland Garros (1997, 2000 e 2001), bicampeão de Monte Carlo (1999 e 2001), venceu em Roma em 1999 e ficou com o troféu de Hamburgo em 2000. A competição alemã integrava o calendário dos Masters 1000 até 2008 — no ano seguinte, foi substituída por Madri.

Veja o grupo seleto:

Rafael Nadal: 14 títulos de Roland Garros, 11 de Monte Carlo, 10 de Roma, quatro de Madri e um de Hamburgo; Novak Djokovic: três títulos de Roland Garros, seis de Roma, três de Madri e dois de Monte Carlo; Gustavo Kuerten: três títulos de Roland Garros, dois de Monte Carlo, um de Roma e um de Hamburgo; Carlos Alcaraz: um título de Roland Garros, dois de Madri, um de Monte Carlo e um de Roma