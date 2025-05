Em entrevista exclusiva ao Lance!, Rubens Barrichello comentou sobre suas expectativas para a temporada 2025 da Stock Car. O veterano destacou a chegada dos novos carros como um dos grandes atrativos do ano.

— Não é só mais um ano de Stock Car, é um ano muito especial. É um carro novo, uma situação que a gente ainda não sabe exatamente como vai ser, mas é um carro que deve ser bem mais rápido que o do ano passado. Então, estamos super ansiosos. Eu estou muito ansioso para ligar o carro e ver como me sinto nele. A temporada começou mais tarde que o normal, mas me sinto como se fosse meu primeiro ano ainda. Estou super feliz — afirmou Rubinho.

Parceria de Rubens Barrichello com Dudu na Stock Car

Dudu Barrichello (esquerda) e Rubens Barrichello (direita) em grid de corrida (Foto: Divulgação)

Barrichello também relembrou a experiência de correr ao lado do filho, Dudu, na última temporada. O jovem piloto agora segue carreira internacional e está competindo na categoria mundial de endurance.

— Foi a melhor coisa que aconteceu. Espero que para nós dois. Para mim, certamente foi. Não é fácil. Quando ele veio correr, falei que a gente ia precisar de terapia, porque não é simples competir ao lado de alguém tão próximo, ainda mais um filho. Mas foi maravilhoso: trocamos informações, terminávamos o dia e eu ainda fazia o jantar, como sempre. Foi muito especial — contou.

Apesar da emoção, Rubinho revelou que a decisão de Dudu partir para novos desafios foi amadurecida em família — e contou com seu apoio total.

— Quando ele decidiu, participei da decisão. Na verdade, eu e a família influenciamos bastante. Na minha opinião, ele precisava buscar voos mais altos e, com o convite da Aston Martin, não tinha como dizer não. Fomos atrás de patrocínio juntos, ele gostou da ideia, então foi tudo em conjunto. Ele vai estar com a gente em algumas provas, acompanhando e dando pitacos — finalizou Barrichello, orgulhoso.

