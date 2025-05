Di Grassi analisa Bortoleto na F1: ‘Não muda a minha vida, mas torço por ele’

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Lucas di Grassi falou sobre Gabriel Bortoleto na Fórmula 1. O piloto da Fórmula E afirmou que não cria expectativas, já que a trajetória do compatriota não interfere diretamente em sua vida, mas torce por um bom desempenho do jovem na Sauber.

continua após a publicidade

— Eu não tenho expectativa nenhuma. Não vai mudar nada na minha vida o que vai acontecer com o Bortoleto na carreira dele. Torço por ele, acho muito importante ter um brasileiro na Fórmula 1, porém, não dá para saber. Enfim, não estou acompanhando de perto como está estruturada a carreira dele ou não — afirmou.

➡️ Emerson Fittipaldi projeta futuro de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1

Sobre a Sauber, Di Grassi destacou que é comum pilotos jovens estrearem em equipes com menos desempenho na Fórmula 1 e espera que Bortoleto consiga mostrar resultado suficiente para buscar uma vaga em uma equipe melhor no futuro.

continua após a publicidade

— Ele está em uma equipe ruim, da mesma forma que eu entrei na Fórmula 1 ou a maioria dos pilotos jovens quando entram na categoria. Entram em equipes ruins. Espero que ele mostre resultado e consiga ir para uma equipe boa no futuro — disse.

➡️ Ex-assessora de Senna opina sobre série: ‘Endeusamento patético’

Gabriel Bortoleto no GP de Miami, nos Estados Unidos (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Di Grassi avalia presença de pilotos pagantes na F1

Lucas di Grassi fez uma análise sobre os chamados pilotos pagantes — aqueles que chegam à Fórmula 1 por meio de apoio financeiro, seja diretamente ou por meio de patrocinadores. Para o brasileiro, a presença desses pilotos varia conforme o cenário.

continua após a publicidade

— Alguns pilotos chegam à Fórmula 1 levando patrocínio, outros chegam apenas pelo talento. Varia muito de caso para caso. Já vimos bons pilotos que também tinham apoio financeiro. A diferença é que, hoje em dia, com a redução de custos e o aumento da visibilidade da categoria, há menos pilotos pagantes do que entre 2016 e 2018, período em que a F1 perdeu valor de mercado e teve dificuldades para atrair patrocinadores — afirmou Di Grassi.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Lance! no Grid

A entrevista faz parte da série especial “Lance! no Grid”, em comemoração aos 75 anos da Fórmula 1, e resgata histórias de figuras fundamentais do automobilismo. Confira outras matérias com Lucas di Grassi: