Ex-assessora de Senna relembra namoro do piloto com Galisteu

Betise Assumpção, assessora de Senna de 1990 até 1994, relembrou ao Lance! o relacionamento do tricampeão mundial de Fórmula 1 com Adriane Galisteu. Segundo a jornalista, a relação dos dois era "leve" e Adriane não se metia em questões da Fórmula 1.

— Para quem conhece a Adriane mesmo, ela é uma pessoa transparente. Ela trazia uma espontaneidade bem interessante para ele. Não vamos esquecer que ela tinha 19 anos quando se conheceram — relembra Betise.

A jornalista afirma que Senna não gostava de levar Adriane para a Fórmula 1. Segundo a ex-assessora, o Senna via o local como um escritório, não como lugar de festa e entretenimento. A exceção foi o GP de Mônaco — mais festivo que os demais do calendário da Fórmula 1.

— A relação dos dois era bem carinhosa. O Senna não levava muito a namorada na Fórmula 1, ele achava que não era compatível. Era o escritório dele. A Adriane era muito simples, direta e transparente. Ela ficava bem na dela, não dá para não ficar. Nós duas ríamos bastante. Era uma pessoa superfácil de se lidar — conta.

Betise Assumpção e Ayrton Senna na Austrália em 1993 (Foto: Reprodução/ Blog Betise) Assumpção

Betise Assumpção ressalta que Ayrton Senna se preocupava com Adriane Galisteu. A ex-assessora "cuidava" de Adriane enquanto Senna pilotava:

— O Senna se preocupava com ela. A Adriane foi quem eu mais tomei conta lá. Ele nunca falou nada de mal da Adriane para mim.

