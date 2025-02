Resultados do Rio Open: veja como foi o primeiro dia do torneio

O primeiro dia de Rio Open chegou ao fim. Dos quatro brasileiros que entraram em quadra nesta segunda-feira, três foram eliminados. Destaque para Thiago Monteiro, que foi o único a conseguir avançar após belíssima virada na quadra principal.

O primeiro a fazer sua estreia na 11ª do torneio foi o tenista Felipe Meligeni, que foi superado pelo cazaque Alexander Shevchenko por 2 sets a 0.

Na sequência, foi a vez de Gustavo Heide fazer sua primeira aparição no torneio. No entanto, despediu-se precocemente ao ser derrotado pelo tenista Francisco Comesana por 2 sets a 1, em um jogo de quase três horas de duração.

Já Thiago Monteiro conseguiu uma vitória de virada em um jogo emocionante decidido no tie-break. O brasileiro derrotou Facundo Diaz Acosta por 2 sets a 1. Por último, foi a vez de Thiago Wild entrar em quadra, mas o brasileiro foi derrotado por 2 sets a 1.

Veja os resultados do primeiro dia (17/02/2025)

Alexander Schevchenko (CAZ) 2 x 0 Felipe Meligeni (BRA) Juan Manuel Cerundolo (ARG) 1 x 2 Nicolas Jarry (CHI) Facundo Diaz Acosta (ARG) 1 x 2 Thiago Monteiro (BRA) Gustavo Heide (BRA) 1 x 2 Francisco Comesana (ARG) Chun Hsin Tseng (TWN) 2 x 0 Alejandro Tabilo (CHI) Jaume Munar (ESP) 2 x 1 Thiago Wild (BRA)

Thiago Wild em partida contra Jaume Munar. (foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

João Fonseca treina no Rio Open antes de coletiva

Antes de bater um papo com a imprensa, João Fonseca levou os fãs à loucura ao realizar um treino rápido no complexo do Rio Open. Uma multidão se aglomerou para ver um pouquinho do fenômeno brasileiro, que é um dos favoritos para o torneio.

Veja como foi a primeira aparição de João Fonseca no Rio Open

Onde assistir João Fonseca x Alexandre Müller no Rio Open

A partida entre João Fonseca e Alexandre Müller será realizada na quadra central Guga Kuerten com previsão para começar não antes das 20h (de Brasília). O jogo será transmitido no sportv 3. A temperatura estimada atinge máxima de 36ºC por volta das 14h, mas fica mais amena ao anoitecer, atingindo aproximadamente 29ºC.