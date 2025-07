Charles do Bronx se pronuncia sobre nocaute sofrido no UFC 317

O brasileiro Charles "Do Bronx" Oliveira foi nocauteado por Ilia Topuria no primeiro round diante, na luta principal do UFC 317, em 28 de junho. Em entrevista à "Ag. Fight", o ex-campeão peso-leve reconheceu ter deixado de executar a estratégia planejada e apontou falta de movimentação como fator determinante para a derrota.

Estratégia contra Topuria

Na entrevista, Charles revelou que o plano era lutar afastado e usar chutes na panturrilha, jabs e pisões nos joelhos e outras combinações de ataques. Porém, não foi colocado em prática. O brasileiro admitiu o erro que permitiu que Topuria encaixasse a sequência de golpes decisiva.

— (A estratégia era) bater e sair, pisar nos joelhos, usar as sequências de mão para poder chutar em cima, na cabeça, manter a distância com meus frontais, que eu tinha treinado muito, muito chute na panturrilha, muito pisões nos joelhos, não ficar parado, e quando começou a luta, eu fiquei muito parado recebendo os golpes, tentando tirar os golpes com a mão, colocar o golpe de cotovelo, conseguir conectar um golpe de cotovelo, de encontro, coisas que era para ter feito e que eu não fiz — afirmou o lutador.

Ilia Topuria derrotou o Charles do Bronx no UFC 317 (Foto: Ian Maule/AFP)

Na sequência, Charles afirma que saiu da estratégia traçada pela Chute Boxe (equipe do lutador) e que foi frustrante, já, segundo o lutador, nunca tinha acontecido em outra ocasião.

— A gente está falando sobre MMA, é tudo muito imprevisível. Você monta a estratégia, chega lá em cima, você acaba mudando, indo para outro lado, indo para outro foco. Eu treinei muito o chute na panturrilha, os (chutes) frontais, bater e sair, as entradas de queda, não lá embaixo, mas na cintura dele, pelo fato de ele fazer bem os sprawls. Essas paradas acabaram não sendo feitas. Isso é uma das coisas que mais me frustra, pelo fato de ter treinado tanto uma coisa e não ter feito na luta. Porém, lógico, entendo, às vezes, nem tudo o que você treina dá certo, nem tudo o que você planeja dá certo — admitiu Charles do Bronx.

Futuro no UFC

Após a derrota para Topuria, muitos questionaram quando seria o retorno de Charles aos octógonos do Ultimate. Na entrevista, o ex-campeão do peso leve afirmou que quer voltar à ação ainda neste ano, em novembro, no evento de Nova Iorque, ou em dezembro, em Las Vegas.

— Em novembro eu quero lutar de novo. Novembro ou comecinho de dezembro, eu quero lutar de novo, esse ano — revelou Charles, que, logo depois, falou sobre uma possível luta contra o havaiano Max Holloway, atual campeão BMF, que defende o cinturão contra Dustin Poirier, no UFC 318, em julho.

— Eu pedi muito essa luta e por que não? Ele vai lutar agora, em julho e acho que novembro seria o timing. Vamos pensar uma coisa de cada vez, mas seria uma grande luta e ele falou que também lutaria. Então, por que não? — completou.

Max Holloway foi campeão dos peso pena do UFC (Foto: Reprodução/UFC)

Ilia Topuria x Charles do Bronx - UFC 317

No soar do gongo, os lutadores buscaram o centro do octógono. Em menos de um minuto, a luta foi para o chão, onde do Bronx quase conseguiu uma finalização no pé do rival. Na sequência, os lutadores se levantaram e, em uma combinação de direto e cruzado, Topuria encerrou a luta contra do Bronx por nocaute.

