Cunhado de Verstappen, Nelsinho Piquet vaza destino de piloto para 2026

Um dos maiores assuntos da "Dança das Cadeiras da Fórmula 1" é a situação contratual de Max Verstappen, que pode deixar a Red Bull rumo a Mercedes em 2026. Cunhado do holandês, o ex-piloto da categoria Nelsinho Piquet pode ter vazado o futuro do atual tetracampeão mundial de Fórmula 1 no podcast "Pelas Pistas".

continua após a publicidade

➡️ Verstappen agradece Horner em rede social; piloto apoiou demissão

Durante o bate-papo, Nelsinho comentou sobre o Grande Prêmio da Inglaterra de 2025, onde a Mercedes teve um desempenho abaixo, com George Russell apenas em 10º e Kimi Antonelli sem completar a prova. Porém, ao opinar, pode ter vazado o futuro de outro piloto: Max Verstappen.

— Tem fim de semana que não vai, né? Não tem jeito. Um deles é novato e também tomou uma porrada por trás do Hadjar. Enfim, quem sabe no ano que vem, com o Max lá. Que eles estão conversando todo mundo sabe, né? Falta saber se vão se acertar contratualmente. Mas que é uma opção, todo mundo sabe disso aí. Está em conversa — revelou Nelsinho.

continua após a publicidade

Nelsinho Piquet em ação pela Stock Car (Foto: Fernanda Freixosa/Stock Car)

Verstappen na Mercedes

Com a declaração de Piquet, a especulação que Verstappen assinará com a Mercedes aumenta ainda mais, principalmente na esteira da demissão de Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull desde 2005, que foi anunciada na quarta-feira (9). Outro motivo é o desenvolvimento dos motores de 2026, onde a fabricante alemã apresenta os melhores resultados e a equipe austríaca, junto à Ford, terá uma unidade de potência fraca.

Max Verstappen em coletiva de imprensa em Spielberg, Áustria (Foto: Joe Klamar / AFP)

Saída de Horner da Red Bull pode ter sido aceno a Verstappen

A saída do britânico pode ter sido um dos principais acenos da Red Bull para a permanência de Verstappen. Junto de Helmult Marko, o holandês faz parte dos que estavam contra Horner na briga interna da equipe. A confiança do ex-chefe caiu após uma funcionária acusar Horner de comportamento inadequado.

continua após a publicidade

Mesmo após Horner ter sido considerado inocente pela investigação interna da empresa, o caso seguiu ecoando. Enquanto Verstapppen e outras estrelas da Red Bull se colocavam contra o chefe de equipe, a parte austríaca dos acionistas tinha confiança em Horner - o que foi caindo com o tempo.

Christian Horner no GP de Mônaco (Foto: Nicolas Tucat / AFP)

➡️ Quem é Laurent Mekies, substituto de Horner na Red Bull na F1?

Na esteira do "divórcio" com o britânico, a empresa dos energéticos anunciou Laurent Mekies como novo chefe do time de Max Verstappen e Yuki Tsunoda. A informação foi divulgada logo após a demissão do britânico, ainda na manhã desta quarta-feira (9).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além da mudança na Red Bull, a empresa também já firmou o substituto de Mekies na equipe irmã. Agora, é Alan Permane quem assume o comando da Racing Bulls na sequência do campeonato da F1.

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de julho, em Spa-Francorchamps, que recebe o GP da Bélgica.