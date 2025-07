Summer League da NBA começa com duelo entre Cooper Flagg e Bronny James

A Summer League da NBA começa nesta quinta-feira (10) com um duelo entre Cooper Flagg e Bronny James. Cooper foi o primeiro jogador a ser draftado na temporada. Ele foi escolhido pela equipe do Dallas Mavericks. Já Bronny, filho de LeBron, faz a sua segunda liga de verão pelo Lakers e é um dos destaques. A partida entre Mavericks e Lakers acontece às 21h (de Brasília).

A presença dos jogadores, principalmente de Cooper Flagg, fez o valor dos ingressos dispararem para a partida. Em algumas plataformas de revenda, o valor dos tíquetes chegou a 3 mil dólares (cerca de R$ 16.620), segundo o "Fox Sports". O valor é um dos maiores já registrados para a estreia de um jogador.

Cooper Flagg é um dos maiores destaques do NBA Draft 2025 (Foto: Reprodução/Instagram)

Agenda da Liga de Verão da NBA desta quinta-feira (10)

16h30 | New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves

18h | Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers

18h30 | Oklahoma City Thunder x Brooklyn Nets

20h30 | Orlando Magic x Sacramento Kings

21h | Los Angeles Lakers x Dallas Mavericks

22h30 | Denver Nuggets x Milwaukee Bucks

23h | San Antonio Spurs x Philadelphia 76ers

Cooper Flagg é o mais jovem desde LeBron a ser draftado pela NBA

Cooper Flagg é natural da cidade de Newport, no interior do estado do Maine. Com uma população estimada em pouco mais de 3 mil habitantes, Newport é uma típica cidade do nordeste americano, onde o ginásio da escola serve como ponto de encontro da comunidade local e os eventos esportivos têm o mesmo peso de uma celebração municipal.

Estudante da Nokomis Regional High School, Flagg rapidamente se destacou. Logo depois se transferiu para a renomada Montverde Academy, na Flórida, considerada uma das principais escolas de basquete do país. Montverde Academy é conhecida por formar grandes talentos da NBA.

Após brilhar na Montverde Academy e se consolidar como o principal prospecto do país, Cooper Flagg chegou à Universidade de Duke.

Vestindo a camisa de Duke, o ala de 2,06 m teve uma temporada histórica como calouro. Flagg encerrou o ano com médias de 19,2 pontos, 7,5 rebotes, 4,2 assistências, liderando a equipe e sendo decisivo nos principais jogos da temporada. Cooper Flagg também foi eleito Calouro do Ano da ACC, Melhor Jogador da Conferência e nomeado First Team All-American.