No futsal, o número de faltas é maior que no futebol de campo.

No futsal, as faltas têm um peso diferente em relação ao futebol de campo. Como o jogo ocorre em espaço reduzido e com muito mais contato e intensidade, o número de infrações é naturalmente maior. Por isso, a regra precisou estabelecer limites para o número de faltas coletivas que cada equipe pode cometer sem que haja uma penalização mais severa. Quantas faltas um time pode cometer no futsal antes do tiro livre direto? O Lance! explica.

É aí que entra a chamada regra dos acúmulos. Essa norma tem como principal objetivo evitar o excesso de contato físico e proteger a integridade dos atletas, incentivando o jogo limpo. Quando uma equipe ultrapassa o limite permitido de faltas dentro de um mesmo tempo (primeiro ou segundo), o adversário passa a ter direito a tiros livres diretos, sem necessidade de barreira.

Esses tiros livres são semelhantes a pênaltis, mas ocorrem com a bola posicionada a uma distância fixa da meta adversária — e sem que a defesa possa interferir na cobrança. Essa mecânica aumenta as chances de gol e adiciona um componente estratégico fundamental ao futsal, especialmente nos minutos finais de cada tempo.

A seguir, veja em detalhes quantas faltas um time pode cometer no futsal antes de sofrer o tiro livre direto, como a contagem é feita, o que acontece a partir da sexta falta e quais as regras para a cobrança da penalidade sem barreira.

Quantas faltas um time pode cometer no futsal antes do tiro livre direto?

Segundo as regras da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) e da FIFA, cada equipe pode cometer até 5 faltas acumuladas por tempo de jogo (ou seja, no primeiro ou no segundo tempo) sem que haja um tiro livre direto contra si.

A partir da sexta falta acumulada, a equipe infratora cede ao adversário o direito de cobrar um tiro livre direto sem barreira. E, a cada nova falta cometida naquele mesmo tempo, um novo tiro livre é concedido. Ou seja:

6ª falta: 1º tiro livre direto

7ª falta: 2º tiro livre direto

8ª falta: 3º tiro livre direto

… e assim por diante.

Importante: a contagem de faltas acumuladas é zerada no intervalo. Isso significa que o segundo tempo começa com o placar zerado de infrações coletivas, ainda que o número de faltas individuais (para expulsão) continue contando.

Como funciona a cobrança do tiro livre direto sem barreira?

O tiro livre direto sem barreira no futsal é cobrado da marca de 10 metros de distância do gol adversário, ou de um local mais próximo, caso a falta tenha ocorrido entre a área e a marca dos 10 metros (mas nunca dentro da área).

As principais regras da cobrança no futsal são:

Não há barreira: nenhum jogador da equipe que cometeu a falta pode se posicionar entre a bola e o gol. Apenas o goleiro pode defender: ele deve estar em cima da linha do gol no momento da cobrança e só pode se mover após o toque na bola. O cobrador deve chutar direto ao gol: não é permitido passe ou jogada ensaiada. Se a falta for cometida entre a área e os 10 metros, a equipe que sofreu a infração pode escolher se deseja cobrar da marca de 10 metros ou do local da falta.

Essas regras tornam o tiro livre direto um dos momentos mais emocionantes e decisivos do futsal, com alta chance de gol, especialmente nos minutos finais do jogo.

Quais tipos de falta entram na contagem de acúmulo?

Apenas faltas sancionáveis com tiro livre direto entram na contagem de faltas acumuladas no futsal. Isso inclui:

Empurrão

Carrinho perigoso

Tranco por trás

Segurar o adversário

Uso excessivo de força

Impedir progressão com o corpo

Uso ilegal dos braços ou das mãos

Já faltas técnicas, como impedimento de reposição de bola, infrações de lateral, atraso na cobrança de tiro de canto ou violação de regras do goleiro (como segurar a bola por mais de 4 segundos) não entram na contagem de faltas acumuladas, embora possam gerar advertência ou cartão.

O que acontece em caso de prorrogação no futsal?

Se houver prorrogação (tempo extra), a contagem de faltas é zerada novamente. Ou seja, as equipes começam a prorrogação com 0 faltas acumuladas e têm direito a cometer até 5 antes de conceder tiros livres diretos.

Essa regra vale tanto para competições nacionais quanto internacionais e se aplica a todas as categorias de futsal oficial.