Ana Cristina passa por artroscopia e será desfalque no Mundial

A ponteira Ana Cristina, que sofreu uma lesão no joelho durante a última semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL), desfalcará a Seleção Brasileira pelo período de três a quatro meses. Segundo comunicado divulgado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), a jogadora passou por uma artroscopia na noite da última quarta-feira (17), na qual foi confirmada lesão do menisco medial.

— A ponteira Ana Cristina foi submetida a uma artroscopia no joelho esquerdo na noite desta quarta-feira (16/7), em Belo Horizonte (MG). O procedimento foi realizado com sucesso pela equipe coordenada pelos médicos Rodrigo Vaz e Sérgio Camponila no Hospital Mater Dei. Na cirurgia foi confirmada a lesão no menisco medial e a equipe médica optou pela sutura. A jogadora retomará o tratamento fisioterápico após reavaliação médica e tem previsão de retorno às quadras em período de três a quatro meses - informou a CBV.

A jogadora de 21 anos ficará longe da Seleção nos principais compromissos da temporada. Com o prazo de recuperação estimado, Ana Cristina não voltará às quadras em tempo hábil para disputar as finais da Liga das Nações na Polônia, entre os dias 23 e 27 de julho, nem o Mundial da Tailândia, de 22 de agosto a 7 de setembro. A ponteira estava entre os 25 nomes pré-selecionados pelo técnico José Roberto Guimarães para o Mundial.

O que é a lesão no menisco medial?

A lesão de Ana Cristina é considerada comum nos esportes em geral. No vôlei, as estruturas do joelho são uma das mais prejudicadas, conforme explica a fisioterapeuta Giovana Steiner, consultada pela reportagem do Lance!

— É uma lesão em uma estrutura que funciona como um amortecedor do joelho. O menisco medial é menos móvel, acompanha e se adapta menos aos movimentos e, por isso, tem maior chance de lesionar em comparação ao menisco lateral — explica a especialista.

Ponteira foi um dos principais destaques da Seleção feminina na VNL (Foto: Volleyball World)

Ponteira se lesionou em partida contra a França

Principal pontuadora da Seleção Brasileira na Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina, a ponteira Ana Cristina sentiu o problema durante o segundo set da vitória brasileira sobre a França por 3 sets a 2, na etapa do Japão, ao aterrissar após uma tentativa de bloqueio. A atleta deixou a quadra carregada por membros da comissão técnica e assistiu ao restante da partida em uma cadeira de rodas, junto às jogadoras reservas.