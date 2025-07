Ana Marcela volta a competir no Mundial de Singapura; veja programação

As disputas de águas abertas do Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura voltam nesta quinta-feira (17), com a prova dos 5km feminino e masculino, na Ilha Sentosa. A campeã olímpica Ana Marcela Cunha volta a competir na distância em que já conquistou sete medalhas.

A brasileira subiu ao pódio na última edição do Mundial de Esportes Aquáticos, em Doha, em fevereiro de 2024, quando conquistou o bronze, a 17ª medalha de sua carreira na competição. Antes disso, ela já havia sido campeã duas vezes (2019 e 2022), e conquistado três bronzes (2013, 2017, 2023) na prova dos 5km.

Estreia das águas abertas em Singapura

A competição de águas abertas no Mundial de Singapura acabou marcada pelos adiamentos das provas de estreia, devido a problemas de qualidade da água e não teve nenhum brasileiro no pódio dos 10km, na última quarta-feira (17). Ana Marcela Cunha, que terminou como sexta colocada, desabafou sobre a organização do evento após a prova.

— Quando eu bati ali (na chegada) foi um alívio. A gente tá há 36 horas aí, parece que é uma brincadeira até com os próprios atletas. Primeiro a preocupação era com o calor, a água quente, e depois, do nada, uma água com qualidade a desejar. Lógico que a gente não se importa com isso, mas é toda uma preparação feita, óbvio que pra tudo mundo igual, provavelmente as três primeiras se prepararam até mais - declarou.

Além de Ana Marcela Cunha, o Brasil teve outros três representantes na disputa dos 10km. Viviane Jungblut foi a 17ª colocada, enquanto os estreantes Luiz Felipe Loureiro e Matheus Melecchi ficaram com o 20º e 28º lugares, respectivamente.

Brasil terá quatro representantes na prova desta quinta-feira (17) (Foto: Satiro Sodré/ CBDA)

Programação da prova de 5km

Previstas para esta quinta-feira (17), a disputa dos 5km começa com as mulheres, a partir das 20h30 (horário de Brasília), com Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut. Na sequência, a prova masculina começa às 23h (horário de Brasília), com Matheus Melecchi e Luiz Felipe Loureiro.

