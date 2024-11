Jon Jones quer encarar Alex Poatan, e Dana White responde

Neste domingo (17), em entrevista coletiva após vencer Stipe Miočić, no UFC 309, Jon Jones afirmou que só quer lutar com Alex "Poatan" Pereira e que, caso não aconteça, se aposentará dos ringues, já que vai recusar o desafio de Tom Aspinall. Mesmo com a declaração do campeão dos pesos pesados, o presidente da organização, Dana White, cravou que o combate não irá acontecer.

Após nocautear Stipe Miočić, Jones foi perguntado ainda no ringue sobre qual seria seu futuro na carreira. O campeão, por sua vez, negou que irá se aposentar, mas também não desafiou seus dois maiores rivais no momento: o brasileiro Alex Poatan e o inglês Tom Aspinall.

Porém, na coletiva de imprensa, Jon Jones foi claro e falou abertamente que quer encarar Poatan. Caso a luta não ocorrer, o americano vai anunciar a aposentadoria, pois não quer enfrentar Tom Aspinall, atual campeão interino dos pesos pesados, em uma luta de unificação dos cinturões.

Jon Jones comemora vitória no UFC 309 (Foto: Kena Betancur / AFP)

- Não estou preocupado com Tom Aspinall. Quero Poatan. Acho que se o UFC quiser me ter de volta, é a luta que eles farão. Tenho sido muito claro - afirmou Jones. Mesmo com essa declaração, Dana White, presidente do UFC, rechaçou a possibilidade da luta acontecer e deu motivos.

- Não existe a menor possibilidade de eu fazer a luta entre Jon Jones contra Alex Poatan. Jon é muito grande. Um ótimo wrestler - disse Dana.

Mesmo com as respostas negativas, os fãs do UFC seguem com o sonho de ver uma das lutas. A expectativa é grande, principalmente entre Jones e Aspinall, que consolidaria o maior lutador da história da empresa.