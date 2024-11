No duelo de gerações, Jake Paul vence Mike Tyson em luta sem emoção

No duelo de gerações, Jake Paul venceu Mike Tyson, na madrugada deste sábado (16), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA). Um dos duelos mais esperados do ano ficou marcado pelo tempo. O influenciador cansou a lenda do boxe, sem conseguir nocauteá-lo, mas levando a melhor por decisão unânime dos juízes: 79 a 73.

Round 1

Tyson começou com tudo e partiu para cima de Paul. Com a aproximação do oponente, Jake andava para trás a todo momento. Na parte final do assalto, o influenciador conseguiu defender e contra-atacar bem.

Round 2

Mike Tyson buscou a curta distância, apresentando mobilidade na esquiva, mesmo aos 58 anos. Ainda assim, Tyson não conseguiu encaixar qualquer golpe significativo.

Mike Tyson acerta o soco em Jake Paul (Foto: Timothy A. Clary/AFP)

Round 3

Jake Paul conseguiu desnortear Tyson, que sentiu um cruzado do influenciador. Ele aproveitou o bom momento e encurtou a distância para tentar nocautear a lenda do boxe, que começava a cansar.

Round 4

Na metade do combate, Tyson e Paul fizeram um round morno. O influenciador tentou cansar Tyson. Buscou ações e acertou mais golpes que o oponente.

Mike Tyson tenta se esquivar do ataque de Jake Paul (Foto: Timothy A. Clary/AFP)

Round 5

Mais confortável no ringue, Jake abaixou a guarda e seguiu castigando Mike, que ficou na defensiva. Na metade do assalto, Paul conseguiu encaixar bons socos em Tyson, que sentiu mais uma vez.

Round 6

O sexto round foi parecido com o quinto, com Paul encurtando a distância e Tyson se guardando na defensiva. O assalto ficou marcado por poucos golpes.

Jake Paul acerta a esquerda em Mike Tyson (Foto: Al Bello/AFP)

Round 7

Mais inteiro fisicamente, Jake Paul foi superior novamente. O influenciador conseguiu encaixar duas sequências de socos, sentidas novamente por Tyson.

Round 8

No assalto decisivo, Jake buscou o nocaute, mas Tyson se manteve de pé. Ao soar o gongo, Paul e Tyson se abraçaram longamente e mostraram o respeito que parecia ter desaparecido na véspera, quando a lenda do boxe havia desferido um tapa no rosto do adversário durante a pesagem oficial.

Jake Paul e Mike Tyson se cumprimentam após o fim do combate (Foto: Timothy A. Clary/AFP)

Decisão dos juízes

Por 79 a 73, Jake Paul venceu Mike Tyson, com decisão unânime dos juízes.