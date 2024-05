Pantoja mantém cinturão, Aldo vence e mais! Veja como foi e os resultados do UFC 301 Rio

Pantoja superou o australiano Steve Erceg (Foto: Divulgação/UFC)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 02:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Principal atração da noite, Alexandre Pantoja venceu Steve Erceg no UFC 301, pelo cinturão dos Pesos Moscas do UFC, neste sábado (4), na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. Além do campeão, a lenda José Aldo também saiu vitórioso, ao bater o americano Jonanthan Martinez.

Nas outras lutas, outros oito brasileiros venceram na noite carioca. Veja como foi:

ALEXANDRE PANTOJA x STEVE ERCEG 🥊

Pelo título mundial do peso mosca do UFC, Alexandre Pantoja xxxxxx o australiano Steve Erceg por xxxxxx. No primeiro round, Pantoja começou com tudo, acertando socos e colocando a luta no chão para buscar a finalização, mas o australiano defendeu bem.

No segundo assalto, Pantoja diminuiu o ritmo, mas ainda conseguiu outra queda e quase encaixou uma chave de braço, mas novamente, Erceg defendeu bem. Após a levantada, o australiano encaixou bons bons golpes e defendeu mais uma tentativa de queda do brasileiro.

O terceiro round foi com mais ações de Steve, que acertou bons socos e uma cotovelada que abriu um grande corte na testa de Pantoja. O brasileiro novamente foi para o chão e quase conseguiu um mata-leão, mas Erceg escapou.

No quarto round, os papeis inverteram e quem buscou a queda foi o australiano, mas Pantoja escapou rapidamente. Erceg conseguiu aplicar bons golpes, que abriu mais o ferimento na testa de Alexandre. Steve tentou levar a luta para o chão mais duas vezes, mas foi neutralizado.

O quinto e último assalto iniciou com Steve indo para a queda com Pantoja, mas o brasileiro conseguiu reverter e tomar o controle no chão. O brasileiro tentou a mochila, mas Erceg defendeu. No minuto final, o australiano foi para mais uma queda, mas Alexandre reverteu novamente.

Com a decisão dos árbitros, Pantoja segue como Campeão Mundial dos Pesos Moscas do UFC.

JOSÉ ALDO X JONANTHAN MARTINEZ 🥊

Com o retorno de Aldo para os ringues, o brasileiro venceu Jonanthan Martínez por decisão unânime dos árbitros. Com um início estudado, ambos trocaram socos e chutes de longa distânica. Com um primeiro round frio, a parte final esquentou um pouco mais, com Aldo e Martinez tentando sequências de socos, mas sem efeito. Apenas o americano fez uma tentativa de queda, mas rápidamente defendida pelo brasileiro.

No segundo round, Jonanthan entrou com mais ação e tentou a luta no chão novamente, Aldo travou na grade e conseguiu evitar a queda, após intervenção árbitro. Após a separação, o brasileiro se saiu melhor na trocação e aplicou mais golpes significativos do que o americano.

No terceiro e decisivo round, Aldo e Martinez se abraçaram e deram inicio ao assalto final. O brasileiro se defendeu bem dos ataques do americano, com a guarda alta na maior parte do tempo e respondendo com jabs curtos. Nos dois minutos finais, José conseguiu encaixar uma boa sequência que deixou Jonanthan tonto, o Rei do Rio foi para a luta no chão e conseguiu garantir a vitória por decisão unânime dos árbitros.

ANTHONY SMITH x VITOR PETRINO 🥊

Vitor Petrino perdeu para Anthony Smith por submissão no primeiro round. O brasileiro foi pego pelo americano na guilhotina ainda em pé, Vitor foi para a queda já sofrendo com o golpe, mas Smith conseguiu se manter na submissão e vencer a luta.

MICHEL PEREIRA X IHOR POTIERIA 🥊

Michel Pereira venceu Ihor Potieria por submissão no primeiro round. O paraense começou com tudo, derrubou Potieria, deu cambalhota que acertou o joelho no ombro do Ihor, encaixou uma guilhotina em pé e venceu por submissão.

PAUL CRAIG X CAIO BORRALHO 🥊

Caio Borralho venceu Paul Craig por nocaute no segundo round. Com um primeiro assalto estudado, o brasileiro tomou as ações na parte final, com uma grande sequência de golpes.

No segundo round, Caio seguiu com o bom momento, encaixou uma joelhada que derrubou o escocês, o brasileiro continuou castigando e depois de mais alguns golpes, nocauteou Craig para sair com a vitória.

RESULTADOS DO CARD PRELIMINAR:

Joanderson "Tubarão" Brito venceu Jack Shore por nocaute técnico

Iasmin Lucindo venceu Karolina Kowalkiewicz por decisão unânime

Elves Brene perdeu para Myktybek Orolbai por decisão unânime

Joaquim Silva perdeu para Drakkar Klose por decisão dos juízes

Maurício Ruffy venceu Jamie Mullarkey por nocaute técnico

Dione Barbosa venceu Ernesta Kareckaité por decisão unânime

Ismael Bonfim venceu Vinc Pichel por decisão unânime

Alessandro Costa venceu Kevin Borjas por nocaute técnico